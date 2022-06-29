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越南Q2 GDP年增7.7% 創11年來最快升速

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
出口強勁及國內消費者支出上揚，帶動越南第2季經濟擴張7.72%，創11年來最快升速。 歐新社
出口強勁及國內消費者支出上揚，帶動越南第2季經濟擴張7.72%，創11年來最快升速。 歐新社

官方數據顯示，越南第2季經濟擴張逾7%，創11年來最快升速，歸功於政府鬆綁防疫限令，帶動國內消費者支出上揚，以及對美國出口維持強勁。

越南統計總局（GSO）29日公布，6月到9月國內生產毛額（GDP）較去年同期增加7.72%，較上季的5.05%加速成長，且為2011年以來最大增幅；上半年GDP成長率為6.42%，接近2019年新冠疫情爆發之前的7%。

GSO表示，越南Q2總出口額較去年同期猛增21%至968億美元，得益於最大出口市場美國需求續旺；至於今年上半年對美國出口年增22.5%，出口額高達559億美元。

以貨品來看，越南的三星智慧手機出貨量保持穩定，三星電子產品對越南出口額貢獻達20%。而越南紡織服裝協會的數據顯示，今年頭六個月的紡織品和服裝出口額保持在紀錄高位。

此外，越南Q2服務業等零售銷售年比增加19.5%，反映政府3月中放寬實施近兩年的防疫措施，帶動國內消費支出反彈。

世界銀行本月說，儘管俄烏戰爭、大陸封控及通膨對經濟情勢帶來不確定性，這個東南亞製造重鎮及出口大國的經濟復甦將「維持強勁」，並敦促當局對能源和進口商品價格上漲的通膨風險保持「警惕」，警告這可能對國內需求復甦造成打擊。

另外，GSO表示，第2季消費者物價指數（CPI）年升2.96%。首都河內市民Nguyen Thi Huyen表示，油價上漲大幅推高生活成本，薪資凍漲，家庭開支卻已增加一成。

越南 GDP

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