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涉嫌支持俄軍工業的五陸企 遭美列入出口管制黑名單

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美將涉嫌支持俄軍工業的五家中國大陸公司列入出口管制黑名單。圖為保衛北頓涅斯克的烏克蘭軍。路透
美將涉嫌支持俄軍工業的五家中國大陸公司列入出口管制黑名單。圖為保衛北頓涅斯克的烏克蘭軍。路透

金融時報報導，美國周二將五家中國大陸公司列入出口管制的黑名單，因其涉嫌在俄羅斯入侵烏克蘭之前和戰爭期間，為俄國軍事和國防公司提供支援，違反了制裁。這是俄烏戰爭爆發以來，美國首度懲罰幫助俄國軍工業的陸企。

被美國商務部列入「實體清單」的五家公司是Connec Electronic、金派科技（King Pai Technology）、信諾電子（Sinno Electronics）、 維科電子（Winninc Electronic）,和香港世捷達物流公司（World Jetta），並非全球知名的公司。

美國商務部副部長艾倫（Alan Estevez）表示：「今天的行動向全球實體和個人發送出一個強有力的訊息，即如果他們尋求支援俄羅斯，美國將與他們斷絕關係。」

商務部沒有指控中國大陸政府或軍方提供裝備給俄國。過去兩個月，美國國安顧問沙利文和國防部長奧斯汀曾警告，如果中國大陸向俄國提供軍事裝備或援助，華府將採取強有力行動。美方官員說，沒有中國大陸提供軍援的證據。

但將上述五家陸企納入貿易黑名單的決定，凸顯出美國對中俄關係的更廣泛關注。

美國 俄烏戰爭

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