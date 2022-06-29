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分析師：晶片股先蹲後跳 費半未來幾年會漲一倍

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
半導體股近期可能難免再下修，分析師期待築底後的反彈行情。 路透
半導體股近期可能難免再下修，分析師期待築底後的反彈行情。 路透

天利投資（Columbia Threadneedle）資深股票分析師Dave Egan認為，半導體股票未來幾年會有明顯反彈。儘管在這之前，或會再有進一步下跌修正的可能，但是資料中心、汽車、工業用途和醫療保健等市場的晶片應用需求，都會持續成長，市場前景樂觀。

半導體類股今年表現疲弱，主要反映對總體經濟環境的擔憂。第2季業者發布的營運展望憂喜參半，比較悲觀的人士的關注焦點在客戶可能下過多訂單，而供應鏈問題又還沒有完全解決。

今年標普500指數至今跌了19.8%，而費城半導體指數跌幅高達33%。

Egan說，半導體產業是周期性強的產業，走下坡時，代表接著下來就會復甦，而基本面的復甦就會動帶股票本益比由目前的低檔回到正常。「近期你可能看到股價繼續下跌，但底部打理好了以後，未來幾年，費半指數可望自目前的水準反彈超過一倍或比一倍稍微少一點。這是很有吸引力的。」

天利投資彙整的資料顯示，半導體銷售在2020年到2030年之間，金額將倍翻到接近1兆美元。

Egan點名輝達（Nvidia）、邁威爾（Marvell Technology）、博通（Boradcom）、安森美（ON semiconductor）等值得關注的晶片股，有信心它們將在銷售、毛利率、本益比三方面都有所亮麗表現。

半導體 標普

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