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晶片荒未解 匯款卻等不到貨的電匯詐欺案大增

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
半導體短缺，導致買家遇電匯詐欺和買到山寨品的案例層出不窮。路透
半導體短缺，導致買家遇電匯詐欺和買到山寨品的案例層出不窮。路透

追蹤晶片業詐騙行為的ERAI公司周二說，半導體短缺，導致買家去年通報電匯詐欺案件數創新高。

ERAI表示，總部在美國的公司2021年通報的電匯詐欺達101件，遠高於2020年的70件和五年前的17件。

ERAI總裁Mark Snider說，透過授權經銷商買不到晶片的公司，情急之下求助其他掮客，但匯款後卻收不到貨。ERAI的舉報屬自願性質，根據Snider，多數電匯詐欺案與中國大陸掮客有關。

美國政府也設有一個防偽零件數據庫，名為GIDEP，但產業人士說，GIDEP不允許匿名舉報，所以ERAI成為企業防範買假貨或舉報詐騙的主要數據庫。

在馬里蘭大學先進生命週期工程研究中心（CALCE）主辦的仿冒零件和材料研討會上，也發布另一項最新數據，向ERAI舉報買到假貨的在2021年有504件，2020年463件，比2019年的963件少。但實際數字可能高很多，因為擔心損害品牌形象的企業通常選擇隱忍不發。

詐欺 詐騙 美國

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