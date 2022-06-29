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特斯拉傳大量解僱 裁加州自駕團隊200名員工

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉傳出已展開首波大規模解僱。 路透
特斯拉傳出已展開首波大規模解僱。 路透

知情人士向彭博新聞透露，電動車大廠特斯拉（Tesla）關閉加州一個辦公室，裁掉數百名與自動駕駛相關部門員工。這是特斯拉廣泛縮編行動中，已知較大的人力裁減項目之一。

據了解，被裁的員工周二（28日）已被通知。特斯拉撤掉的這個辦公室位於加州San Mateo，該部門的任務是評估與自動輔助駕駛功能有關的客戶車輛數據，並進行所謂的數據標記（data labeling）。

一位消息來源說，大約有200名員工被解僱，他們多是數據標記專業人員。該辦公室原本約有350名員工，其餘部分人員被調到附近另一個辦公室。

特斯拉沒有立即回應彭博的採訪與置評請求。

近幾年特斯拉人力擴增非常快速，全球員工數現在約有10萬人，如今現開始放緩、調整人力布置。本月稍早特斯拉執行長馬斯克在彭博的訪談中表示，未來三個月，特斯拉大約10%的領取固定薪資員工會失去工作，不過一年後公司總體員工人數會是增加的。

彭博指出，特斯拉這波裁員主要集中在成長過快的領域。部分人力資源部門的員工以及軟體工程師已經被資遣，其中有人才剛到公司工作短短數周而已。

特斯拉 馬斯克

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