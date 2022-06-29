供應威脅推動油價三連漲 銅價回落因美國數據遜於預期

原油價格周二是連續三天上漲，因全球產量面臨的威脅給現貨市場火上澆油，同時七大工業國集團（G7）將研擬給俄羅斯石油設定價格上限。銅等多數基本金屬在倫敦市場轉跌，最新數據顯示，美國消費者對經濟前景的看法更趨悲觀。隨美元走強，現貨金價小跌。

油價繼續上漲

西德州中級原油（WTI）期貨周二漲至112美元附近。七國集團領導人表示，他們要求各國部長緊急討論和評估如何限制俄羅斯的石油和天然氣價格，以阻止資金流向普亭政府。利比亞和厄瓜多的供應中斷也變得愈加嚴重，加劇了市場持續緊張的局面。

「我們正在一個至關重要的時期，很難看到原油價格會有任何實質性的紓緩，」Again Capital的John Kilduff表示。他說，隨著中國大陸放鬆防疫限制，獨立煉油商開始運轉，市場將再面臨更多原油需求。

供應的緊張狀況在WTI-布倫特價差中也得到體現，該價差目前升至6.19美元，為接近三個月來最大。

紐約市場8月交割WTI原油期貨上漲2.19美元，結算價報每桶111.76美元；8月交割布蘭特原油期貨上漲了2.89美元，至每桶117.98美元。

基本金屬和貴金屬

美國6月消費者信心降至16個月來最低之後，被視為經濟風向球的銅價周二出現回落。世界大型企業研究會(Conference Board)的這份報告也讓美股下跌，並終結了工業金屬因中國大陸防疫鬆動而引發的漲勢。

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價下跌0.6%，結算價報每噸8,365.5美元； 鋁、鉛和錫下跌。鎳、鋅價上漲。

貴金屬方面，紐約時間下午1:42，隨著美元走強，現貨金價跌0.1%，至每英兩1,820.30美元。白銀下跌1.5%，而白金和鈀金上漲。