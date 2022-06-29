美元走強 受月底資金調整和避險買盤提振

美元指數周二走高，受到月底投資組合調整以及美股下跌引發的避險需求所帶動。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.6%至104.506。美國公債殖利率上漲，但收窄了漲幅，之前公佈的美國消費者信心指數和里奇蒙聯邦準備銀行區製造業指數遜於預期。

State Street 的高級全球宏觀策略師Marvin Loh說：「如果說有一個整體的主題，那就是在當前充滿不確定性的時期，美元將會走強，我預 計這種不確定性至少會持續到夏天，直到我們掌握更多通膨情況。」

歐元兌美元貶值0.6％至1.0524；由於對俄羅斯停止供應天然氣的擔憂加劇，歐元受到投資人拋盤和止損賣盤的打壓。

美元兌日圓升值0.4％至136.26，因美國公債殖利率上升和油價走高；匯率上看今年以來的高點136.71日圓。歐元兌日圓短暫攀升至今年內新高144.28日圓，隨後回吐漲幅。

英鎊兌美元下跌0.6％至1.2198，因為歐元兌英鎊上漲，而且之前有報導稱Walgreens放棄分拆Boots 業務。