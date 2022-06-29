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三重老舊公寓火警迅速撲滅 一家三口送醫命危

台積電ADR跌1.8% 隨費半下挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。圖／聯合報系資料照
台積電。圖／聯合報系資料照

台積電ADR周二下跌0.8%收在84.34美元，較台北交易股價溢價縮為0.6%，受美股下跌拖累。

費城半導體指數周二大跌2.6%。

標普500指數和那斯達克綜合指數分別重挫2%和3%，蘋果、微軟、亞馬遜拖累指數最重。蘋果公和微軟下跌至少3%。亞馬遜大跌5.1%。

台灣加權股價指數昨天下跌108.09點收在15,439.92點。台積電跌0.2%收在497.50元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 89.04 -5.21 91.00 -2.15

中華電 CHT 128.16 -0.05 129.00 -0.65

台積電 TSM 500.64 -1.77 497.50 0.63

聯電 UMC 40.03 -3.28 41.85 0.42

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體

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