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才剛買下台灣啤酒廠 海尼根又到墨西哥擴廠

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
海尼根宣布在墨西哥北部建設一座造價9,000萬美元的金屬罐工廠，以滿足當地罐裝需求。路透
海尼根宣布在墨西哥北部建設一座造價9,000萬美元的金屬罐工廠，以滿足當地罐裝需求。路透

才剛買下台灣三洋維士比屏東廠，全球啤酒大廠海尼根（Heineken）27日又宣布在墨西哥北部契瓦瓦州Mequoi啤酒廠附近，建設一座造價18億墨西哥披索（9,000萬美元）的瓶罐工廠，以滿足當地需求。

這家荷蘭啤酒大咖表示，這是在墨西哥的第七座工廠，興建階段將帶來約150個就業機會，新廠啟用後可創造約120個工作。該公司已看見墨西哥的罐需求，龍舌蘭巨擘Jose Cuervo母公司Becle表示，正面臨玻璃瓶、金屬罐短缺的挑戰。

根據墨西哥國家啤酒和麥芽飲料商會的數據，目前墨西哥約40%的啤酒採用罐裝，其餘則是玻璃瓶裝。

海尼根27日與三洋維士比集團達成合作協議，將收購其子公司台灣龍泉鑽興業位於屏東縣的啤酒廠，計畫在台灣生產啤酒，成為台灣第一家國際啤酒釀酒商。

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墨西哥 台啤

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