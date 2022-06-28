股神巴菲特再度加碼能源股 在這家公司持股已達16.4%

根據27日申報的資料，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）繼續加碼西方石油公司（Occidental Petroleum）股票，在上周四（23日）買進79.4萬股，使其持股增至16.4%。

巴隆周刊（Barron's）報導，波克夏這次的加碼動作，可能助長外界的臆測，認為波克夏將繼續增持西方石油股票，使其持股增至20%、或是乾脆標購整家公司。

在此之前，波克夏於6月17及22日兩天總計買了950萬股西方石油的股票。 如今，波克夏持有西方石油公司1.535億股，價值90億美元。

在這批最新購買的西方石油公司股票中，波克夏大多是以每股53.39美元的價格購入，隨著最近幾天能源價格回漲，西方石油的股價跟著水漲船高，27日收漲2.4%至58.90美元。

巴菲特似乎喜歡在50出頭的價位買進西方石油的股票。巴隆周刊指出，根據3月以來的申報資料，波克夏在西方石油的八成持股，以平均每股約53美元買進。巴隆還估計，波克夏在西方石油的持股成本平均約為每股52美元，帳面獲利約10億美元。西方石油股價在5月下旬升抵74美元的高點。