民調：德國多數消費者支持大眾公司關閉新疆工廠

德國專注中國議題的網絡媒體China Table委托位於柏林的民意調查機構Civey所做的一項調查顯示，隨著媒體對新疆人權現狀一再曝光，德國消費者拒絕破壞人權條件下產出的產品的意識也在增強。

今年5月，多家國際媒體披露了一份從新疆公安內部系統外流的文件，其中新疆再教育營的照片、機密指令等文件顯示大量維族人遭到關押。

6月9日歐洲議會以壓倒性票數通過兩項新疆有關決議，包含敦促歐洲委員會禁止通過強迫勞動制造的商品進出歐洲市場，以及譴責中國對維吾爾族人犯下“反人類罪”。歐洲議會並警告，中國當局可能對新疆的穆斯林少數民族實施“種族滅絕”。

隨著全球化的發展，現如今食品行業、生活消費品或工業材料都需要依賴於全球采購實現供應。China Table的報道指出，新疆被國際社會看作是勞動僅被支付極其微薄工資的縮影。特別是紡織、農業和太陽能等行業被認為是高風險行業，強迫勞動被納入產業鏈的可能性正在迅速增加。

德國社會從政界到民間對這一現象的關注度都在增加。根據民意調查機構Civey所做的一項調查，超過5000名受訪者中的絕大多數（71%）都表示，作為消費者只要懷疑強迫勞動可能是生產價值創造過程中的一部分，他們就傾向於反對進口這些產品。一半以上（56%）的受訪者認為，單純是懷疑就足以讓他們做出徹底拒絕進口某種產品的決定。10%的受訪者表示“肯定”不會拒絕此類可疑商品的進口。

在受訪者中，綠黨選民拒絕接受強迫勞動生產的商品的態度最為堅決，比例達到88%，相比之下，選項黨（AfD）選民比例為44%，左翼黨為56%，自民黨為59%，聯盟黨（CDU/CSU）為66%。與綠黨選民態度更為接近的是社民黨選民，比例為80%。

德國大眾與中國國企上汽集團的合資企業上汽大眾從2013年起就在新疆設廠生產，目前產年率約為5萬輛汽車。自從中國當局被指控在新疆設立“再教育營”、並且以促進就業的名義進行強制勞動以來，大眾汽車等在新疆地區設廠生產的德國企業就屢遭詬病。據《明鏡周刊》披露，德國聯邦政府已經拒絕為大眾在華的新投資項目提供擔保。

Civey民調機構的調查顯示，67%的受訪者支持大眾公司關閉新疆工廠。

參股大眾公司的下薩克森州政府對大眾公司擁有20%的投票權。該州州長威爾（Peter Weil）在參與有關新疆強迫勞動的討論時曾說：“中國新疆地區維吾爾族人權遭受嚴重侵犯的圖片和報道令人感到不安。”

大眾汽車首席執行官迪斯(Herbert Diess)在5月30日出版的德國《商報》上表示，這家老牌車企將繼續經營在新疆維吾爾自治區的工廠。迪斯說：“我認為，合資企業上汽大眾在新疆的工廠有助於改善當地人的處境。……我們去那裡設廠，會確保我們的勞工標准得到貫徹、文化與宗教差異得到尊重，就像我們在世界其他地方所做的那樣。”迪斯強調，假如大眾在新疆工廠發現了觸犯法規的情況，將會“強烈反對這種做法”。

（綜合報道）

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