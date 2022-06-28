不再倚賴進口 印度決打造煉銅廠

為了減少倚賴外國進口，印度將自己設廠生產銅金屬。隨著印度政府有意轉型發展電動車與再生能源，加上當地仍需要從外國進口銅金屬，當地業者看見商機，已向政府申請許可，將建造印度最大的煉銅廠。

印度首富募資興建

據《富比士》報導，印度首富高塔姆·阿達尼旗下庫奇礦業（Kutch Copper）日前已獲得由印度國家銀行領投的投資人募資7.75億美元，將在印度古吉拉特邦興建的煉銅廠。

庫奇礦業董事維奈普拉卡什表示，「我們希望提高煉銅的能力，此舉對於印度朝向發展電動汽車與再生能源上，扮演至關重要的角色。」

每年可生產百萬噸銅

據《印度商業線報》報導，印度國際銅業協會指出，2021年印度銅產量36萬噸，進口15萬噸，出口為4.6萬噸，前年進口則為14萬噸。該協會董事馬尤爾卡馬爾卡表示，「進口銅有不同形式，其中礦石來自中國，銅半成品等加值產品則來自東南亞，電解銅受到自由貿易協定約定則從日本進口。」

煉銅工廠完工後，每年可加工100萬噸銅，有助於減少印度的進口量，也將讓庫奇礦業成為全印度最大的煉銅廠。阿達尼過去曾分析，希望成為全球最大的綠色能源製造商，並且將投入700億美元在再生能源計畫上。

馬爾卡指出，印度銅需求年成長率預計達6%，將用於推動潔淨能源轉型及發展電動車、基礎建設與建屋等產業成長，這些生產都需要大量銅，包括電線到空調使用的銅棒等。

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