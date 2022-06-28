被進口管制三年後 南韓關鍵芯片材料領域仍難與日本脫鉤

集微網消息，日本對氟化氫、EUV光刻膠和氟化聚醯亞胺三種芯片製造關鍵材料實施出口管制的三年後，韓國仍未建立起完全獨立於日本生產商的國內供應鏈。

據日經亞洲報導，韓國貿易協會數據顯示，2018年-2020年，韓國從日本進口的氟化氫價值大幅下降了86%。然而，2021年這一數值又反彈了34%，2022年1月至4月同比增長30%。2020年，光刻膠進口額錄得兩位數同比增長，氟化聚醯亞胺則僅略有下降。

半導體製造設備是韓國從日本進口的最大產品，2021年半導體製造設備進口同比增長44%，至63億美元。對日貿易逆差全面擴大。

IBK証券材料產業分析師Lee Geon-jae表示:“如果要使用替代材料，就必須中斷現有的半導體生產線，因此半導體企業不願意引進更多的國產產品。”

在實現自給自足方面缺乏進展也反映在韓國股市上。以國產氟化氫打造品牌的Soulbrain的股價從2019年6月開始暴漲，一度突破了7萬韓元，卻在最近跌破了2萬韓元，創下了6年來的最低值。

三星電子等韓國本土半導體企業也痛苦地意識到了關閉工廠的危險。這導致了對可以替代日本製造材料的供應商的財政支持和技術轉讓。

三星每年從半導體和顯示器上獲得近1000億美元的收入，是日本最大芯片製造商Kioxia的八倍。三星是日本供應商的一個重要客戶。韓國本土的原材料供應鏈將對日本工業造成打擊。

現在的焦點轉向了韓國新總統尹錫悅政府的下一步行動。6月16日公佈的經濟議程中沒有提及無日本供應鏈或本地化。這可能是為了緩和兩國關系，避免激怒日本。

但韓國沒有理由停止轉向國內生產的努力。尹錫悅政府內部的一名人士表示，“從經濟安全的角度來看，原材料的本土供應是必要的。”