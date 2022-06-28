快訊

莊人祥估本土跌破萬例「沒大家想得這麼快」：也許要到七月底

不忍妻中風臥榻30年 夫動手悶死她 檢辯求情判刑2年半

Novavax疫苗月底50幾萬到貨何時打？莊人祥：7月14日後

特斯拉維修費比一般車高27% 原因在這裡

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉維修費比一般汽車品牌貴27%，車主省掉的油費恐怕被維修成本抵消。美聯社
特斯拉維修費比一般汽車品牌貴27%，車主省掉的油費恐怕被維修成本抵消。美聯社

特斯拉車主不必受制於高油價，然而，特斯拉的維修費用可能比一般汽車品牌貴很多，數據顯示平均高出27%。

對大多數人來說，能避免加油，省下油費，就足以讓他們心動買下一台特斯拉，但與此同時，節省掉的油費有可能被特斯拉的硬體維修成本抵消掉。根據美國汽車維修保養網站RepairPal的數據，特斯拉一年的維修費大約是832美元（約台幣2.5萬元），比其他廠牌平均652美元貴27%。

特斯拉維修這麼貴的原因是，許多零件不像規模較大的車廠那樣大量製造。以更換特斯拉Model X的擋風玻璃為例，要價超過1,500美元。當一個系列的車款上路一段時間後，更換零件的需求無可避免的會由第三方供應商來滿足，但特斯拉生產電動車的時間還不夠久，所以車主還沒有這種選項。

另一個重點是，特斯拉的可靠性並沒有特別優秀。根據JD Powere 2021美國汽車可靠性研究，特斯拉的可靠性在33個品牌裡排第30名。

電動車的潛在買主必須留意，電動車的世界總體而言還很新，這意味零件和人工成本會高於內燃引擎車。另外，特斯拉被認定是豪華車，所以維修起來，價格比定價較低的電動車以及大多數傳統汽油車都貴。

特斯拉 美國 車主

延伸閱讀

韓系純電車熱賣急追Tesla　IONIQ 5、EV6今年前五月北美合計已賣破2.1萬輛！

特斯拉接連遭調降目標價 理由竟和通膨有關

特斯拉Model 3 Performance升級20吋圈＋P Zero胎，即日起台灣開放訂購

童子賢「不見兔子不撒鷹」北美設廠看好商機！和碩轉攻車用領域靠特斯拉衝毛利率

相關新聞

煉油廠毛利創新高 接近每桶30美元

儘管國際油價下跌，但石油產品價格上漲，煉油廠的毛利創新高。

特斯拉維修費比一般車高27% 原因在這裡

特斯拉車主不必受制於高油價，然而，特斯拉的維修費用可能比一般汽車品牌貴很多，數據顯示平均高出27%。

借殼上市熱潮退燒！ SPAC公司股價慘跌五成

特殊目的收購公司（SPAC）曾是華爾街最夯熱潮，如今卻成為最惹人厭的交易之一。

清零防疫政策過頭 外資紛撤離中國大陸

中國常態化清零政策惹議！ 北京當局於27日下午宣布，未來五年，北京將以「外防輸入、內防擴散」與「動態清零」為核心政策，推動大規模強制檢測，與都市人口控管

全球最高 辛巴威利率升至200%

位於南部非洲的辛巴威與惡性通貨膨脹搏鬥之際，中央銀行今天將主要利率調高1倍多，達到了驚人的200%，為全球最高

南韓想脫鉤日本但3年未竟功 關鍵半導體材料仍依賴進口

日本三年前對南韓實施三種關鍵半導體材料的出口管制，首爾政府決定以國家之力資助本土廠商研發替代材料，但日經報導，三年後成效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。