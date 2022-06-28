特斯拉維修費比一般車高27% 原因在這裡

特斯拉車主不必受制於高油價，然而，特斯拉的維修費用可能比一般汽車品牌貴很多，數據顯示平均高出27%。

對大多數人來說，能避免加油，省下油費，就足以讓他們心動買下一台特斯拉，但與此同時，節省掉的油費有可能被特斯拉的硬體維修成本抵消掉。根據美國汽車維修保養網站RepairPal的數據，特斯拉一年的維修費大約是832美元（約台幣2.5萬元），比其他廠牌平均652美元貴27%。

特斯拉維修這麼貴的原因是，許多零件不像規模較大的車廠那樣大量製造。以更換特斯拉Model X的擋風玻璃為例，要價超過1,500美元。當一個系列的車款上路一段時間後，更換零件的需求無可避免的會由第三方供應商來滿足，但特斯拉生產電動車的時間還不夠久，所以車主還沒有這種選項。

另一個重點是，特斯拉的可靠性並沒有特別優秀。根據JD Powere 2021美國汽車可靠性研究，特斯拉的可靠性在33個品牌裡排第30名。

電動車的潛在買主必須留意，電動車的世界總體而言還很新，這意味零件和人工成本會高於內燃引擎車。另外，特斯拉被認定是豪華車，所以維修起來，價格比定價較低的電動車以及大多數傳統汽油車都貴。