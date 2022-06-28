快訊

莊人祥估本土跌破萬例「沒大家想得這麼快」：也許要到七月底

不忍妻中風臥榻30年 夫動手悶死她 檢辯求情判刑2年半

Novavax疫苗月底50幾萬到貨何時打？莊人祥：7月14日後

借殼上市熱潮退燒！ SPAC公司股價慘跌五成

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特殊目的收購公司（SPAC）交易熱潮退燒。美聯社
特殊目的收購公司（SPAC）交易熱潮退燒。美聯社

特殊目的收購公司（SPAC）曾是華爾街最夯熱潮，如今卻成為最惹人厭的交易之一。

CNBC SPAC Post Deal指數今年來已重挫近50%，比標普500指數今年來跌幅高出一倍，這項指數追蹤已完成合併並將標的公司上市的SPAC股票。

市場對這些投機、處在初期成長階段但少有獲利的公司胃口盡失，此時正值聯準會積極升息且市場波動度升高。同時間，監管打擊也產生影響，銀行開始縮減在這領域的協助交易活動。

富國銀行高級全球另類投資策略師斯威特曼（James Sweetman）表示：「我們認為，SPAC 將必須持續演進才能克服挑戰。整體市場在2022動盪，以及不確定的市場環境導致公開市場虧損，也澆熄對SPAC的熱情。」

今年來在SPAC股票領域表現墊底的包括英國網路二手車新創公司Cazoo、礦業公司Core Scientific與自動駕駛公司Aurora Innovation，這些股票在2022年全都下跌超過80%。

SPAC是特殊目的收購公司，會在首次公開發行股票（IPO）中籌資，並利用籌得的現金與一家未上市公司合作，並且通常會在兩年內讓合併後的公司上市。

由於當前不利的市場環境，一些高知名度交易也因此喊停，包括門票交換平台SeatGeek與Billy Beane’s RedBall Acquisition公司13億美元的交易。

標普 上市公司 聯準會

延伸閱讀

美股齊跌 那指跌0.8%最深 投資人持續觀望

通過壓力測試後 華爾街多家銀行大發股利

大宗商品價格回落 歐洲股市收盤漲跌互見

美股全面上揚 道瓊大漲823點、那指飆升3.34%

相關新聞

煉油廠毛利創新高 接近每桶30美元

儘管國際油價下跌，但石油產品價格上漲，煉油廠的毛利創新高。

特斯拉維修費比一般車高27% 原因在這裡

特斯拉車主不必受制於高油價，然而，特斯拉的維修費用可能比一般汽車品牌貴很多，數據顯示平均高出27%。

借殼上市熱潮退燒！ SPAC公司股價慘跌五成

特殊目的收購公司（SPAC）曾是華爾街最夯熱潮，如今卻成為最惹人厭的交易之一。

清零防疫政策過頭 外資紛撤離中國大陸

中國常態化清零政策惹議！ 北京當局於27日下午宣布，未來五年，北京將以「外防輸入、內防擴散」與「動態清零」為核心政策，推動大規模強制檢測，與都市人口控管

全球最高 辛巴威利率升至200%

位於南部非洲的辛巴威與惡性通貨膨脹搏鬥之際，中央銀行今天將主要利率調高1倍多，達到了驚人的200%，為全球最高

南韓想脫鉤日本但3年未竟功 關鍵半導體材料仍依賴進口

日本三年前對南韓實施三種關鍵半導體材料的出口管制，首爾政府決定以國家之力資助本土廠商研發替代材料，但日經報導，三年後成效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。