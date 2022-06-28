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清零防疫政策過頭 外資紛撤離中國大陸

台灣醒報／ 記者洪瑩霏╱台北報導

【台灣醒報記者洪瑩霏綜合報導】中國常態化清零政策惹議！ 北京當局於27日下午宣布，未來五年，北京將以「外防輸入、內防擴散」與「動態清零」為核心政策，推動大規模強制檢測，與都市人口控管，防堵病毒攻陷中國。然而，此一過於嚴厲的制度，不僅引發民怨，也導致外商紛紛撤離中國，勢必影響整體的經濟成長。

動態清零政策

根據《英國衛報》報導，北京當局於27日宣布，未來五年可能實施嚴格的零新冠病毒政策，推動大規模強制檢測與旅行限制，貫徹常態化的定期核酸檢測，持續實施嚴格的住宅檢查，與管制都市人口流量。

北京市委書記蔡奇在中共北京市第十三次代表大會開幕上表示，未來五年，北京將以「外防輸入、內防擴散」與「動態清零」為核心政策，採取首都管理聯控調節機制，搭配科學精準的防控措施，掌控隔離與確診人口，快速地控制疫情擴散，並秉持「以快制快」的理念，全方面提升高效率，阻斷疫情傳播鏈。

民怨四起

該通知率先由北京日報公告，再由其他官方媒體發布，隨後「未來五年」的清零政策，瘋狂地在在社群媒體上廣泛傳播，引發民怨四起，許多民眾表示，無法接受如此嚴苛的防疫控管，《北京日報》不久後便刪除「未來五年」字眼，而微博上的相關的關鍵字也遭到移除。

儘管《北京日報》社長趙靖雲在微信上澄清，「未來五年」純屬記者的添油加醋，單純是媒體操作的失誤。不過《環球時報》特約評論員胡錫進對此表示，順從民意，撤除「未來五年」字眼是應該的，因為沒有人想要未來五年過著如今上半年慘淡的生活。

外資撤離中國

新冠疫情爆發近三年，在世界各國採取共存政策之下，中國仍秉持清零政策，根據《英國衛報》指出，雖然嚴格的清零政策確實有效地延緩病毒傳播鏈，降低死亡率，挽救許多生命，但該政策導致外資撤離中國，影響中國經濟發展。

經濟分析師預測，當局嚴格的清零政策，投資者在 3 月份從中國市場撤出的股票和債券，高達 175 億美元，而許多外商也因受該政策影響，已撤出上海市場。不僅是企業撤離，金融工作者和國際教師也紛紛離開中國，轉至他國發展。

面對新冠疫情所導致的損失，習近平在今年四月呼籲，中國會全力投資基礎建設，推動公共發展，促進經濟成長。

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