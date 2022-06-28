「台美21世紀貿易倡議」首次會談 雙方談了什麼？

（德國之聲中文網）「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）週一（6月27日）在華府美國貿易代表署（USTR）舉行首次會談。該倡議6月初由台美兩方共同宣佈啟動，目的是深化兩地經濟體的關係，引發北京強烈批評。

美國貿易代表署27日發佈新聞稿指出，美國副貿易代表比安奇（Sarah Bianchi）說：「這項倡議將創造市場機會，促進創新，並為我們的勞工和企業創造包容性的經濟增長。」

早前，美國總統拜登宣佈成立 「印太經濟架構」（IPEF），並未納入台灣。台美共同宣佈啟動「台美21世紀貿易倡議」，當時外界分析，該倡議是希望用另一種更彈性的作法讓台灣參與。北京則要求美國停止所作所為，否則會將「中美關係帶入危險境地」。

華盛頓方面表示，會談的範圍是有限的，符合與台北的「非官方」關係。

中央社指出，原訂出席的台灣行政院政務委員鄧振中因為在墨西哥確診新冠，改採視訊出席；美方由副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）主談，駐美代表蕭美琴也親自前往美國貿易代表署參加會議。

台灣駐駐美代表蕭美琴會後向媒體表示，4個多小時的對話非常有建設性，也非常廣泛，包括美方要求的法定流程，與利害相關者進行對話。

美國貿易代表署指出，比安奇和台灣代表鄧振中重申了他們的共同興趣，即制定具體的方法來深化美台經貿關係，推進基於共同價值觀的相互貿易優先事項，並為勞工和企業促進創新和包容性經濟增長。

台美還談了什麼？

此外，在美國在台協會和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的主持下，該場會談還討論了如何制定具體談判途徑，以達成具有高標準承諾和有經濟意義的成果的協議。這些承諾將涵蓋若干貿易領域，包括貿易便利化、監管實踐、農業、反貪腐、中小企業、數字貿易、勞工、環境、標準、國有企業以及非市場政策實踐。

雙方也與美國和台灣的幾個團體進行圓桌對話。 包括國會議員和勞工及商業領袖在內，他們分別分享了他們對美國和台灣如何共同推進貿易政策的看法，這些政策有利於工人和企業，並促進包容性、公平和負責任的增長，從而使他們在經濟上有所受益。

蕭美琴透露，雖然美國國會正值休會，仍有多位關心貿易議題的美國參議員透過視訊表達支持「台美貿易倡議」的立場。除美方代表外，因適逢「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）在華府舉行，蕭美琴指出，會議也邀請台灣業界代表，從台灣產業角度和美方對話，傳達不只台灣官方、還有業者的聲音，讓美方進一步瞭解台灣需求。

美國貿易代表署表示，比安奇和鄧振中近期將會舉行更多對話。蕭美琴則向台灣媒體表示，她期盼在7月8日完成公共評論流程等內容後，針對相關貿易協定談判能正式展開，但後續時程仍須再跟美方進一步洽商。

「台美貿易倡議」為雙方帶來什麼？

華盛頓戰略與國際研究中心貿易專家馬修．古德曼（Matthew Goodman）早前曾經向路透社分析，「台美21世紀貿易倡議」的內容與「印太經濟架構」高度重疊。他說：「我們可以合理得到一個結論，政府希望透過類似途徑讓台灣參與『印太經濟架構』」。但古德曼也強調，美國官員不太可能會公開強調此事。

台灣《經濟日報》曾經評論，相較於《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP），此次「台美貿易倡議」所欲達成的標準還要更高。例如，非但要注重勞工權益，還要打造「以勞工為中心的貿易」，著重「創新與包容性成長」；不但要關心中小企業，還要具體「協助中小企業貿易」。

該評論指出，要達到這兩個目標非常艱難且「充滿挑戰，絕非易事」。分析並稱，台灣國中小企業的存活發展很依賴「不過高」的勞動薪資與「不過好」的勞動條件，因此，可以想像「打造以勞工為主的貿易」與「協助中小企業貿易」會是多麼艱難的目標。另外，台灣經濟需「包容性成長」已談論多年但「至今仍是空谷足音」。

台灣《風傳媒》則認為，「台美貿易倡議」位階低，因不必經過國會批准，代表其法律地位與約束力都不是太高。另外，該倡議完全不涉及關稅與市場准入，因此對台灣而言，其實是缺乏立即的實際利益。

（中央社、法新社、USTR等）

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