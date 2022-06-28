樂觀昏頭的分析師還要愣多久？ 連專業投資人都看不下去

美股下跌至此，華爾街分析師卻仍堅持看好本季企業獲利，摩根士丹利財富管理投資長夏雷特（Lisa Shalett）表示，分析師實在需要好好面對現實了。

夏雷特周一接受彭博電視訪問時說：「經濟師已開始調降由上而下的經濟預測，但追蹤企業的分析師卻杵在原地，就像被大燈照到的鹿一樣，對怎麼面對這些數字不知所措。」「我們實在不解，他們對本益比（P/E）中的盈餘（E）的預測為何還不調整。」

投資人對華爾街一派樂觀的預測早習以為常，但稀奇的是，分析師近一個月對今年全年的企業獲利預測竟不減反增。彭博行業研究（BI）彙整資料顯示，他們預料標普500指數企業今年會成長10.7%，比一個月前的10%還樂觀，今年初還只有8.7%。

CIBC 私人財富管理投資長 David Donabedian 接受訪問時說：「從獲利展望來看，分析師仍身處幻境，因此勢必得從兩種方式做調整，不是更加務實並開始下修獲利預測，或等到第2季或第3季出來，失望比驚喜更多。」

今年以來，標普500指數已下跌18%，隨聯準會（Fed）急進升息以對抗通膨，市場開始彌漫經濟衰退的疑慮。一般來說，股市跌成這樣，分析師應該順勢下修，但今年並非如此。

夏雷特說：「無疑當前對預測來說是極為困難的環境，其中有點觀望的心態。我認為他們將目光放在第2季和第3季獲利、管理層的評論以及展望。」

夏雷特也抨擊分析師依賴企業展望來發出買賣建議的做法。「令人震驚的是，在由下而上的分析師之中很少有主動性，很少有人不待企業管理層告訴你怎麼做就挺身調降預測數字。」