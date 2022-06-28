Robinhood股價狂飆14% 傳加密交易所FTX擬出手收購

散戶投資人愛用的網路券商羅賓漢市場公司（Robinhood Markets）傳出可能獲加密貨幣交易所FTX收購， 消息激勵羅賓漢股價27日收盤大漲14%。

FTX是全球最大加密貨幣交易所之一，根據彭博資訊報導，FTX內部正在討論收購羅賓漢的方式。報導指出，羅賓漢尚未收到FTX正式的收購要約，FTX也尚未做出最終決定。

羅賓漢股價盤中一度大漲21%，收盤上漲14%至每股9.12美元。這檔股票曾因劇烈波動而遭暫時停止交易，股價今年來已崩跌49%。羅賓漢股價去年8月時一度飆上每股約80美元。

市場觀察人士近幾個月來已推測羅賓漢可能成為收購目標，原因是公司命運改變，且產業的競爭更加激烈。

FTX的億萬富豪創始人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）今年5月揭露，他已向羅賓漢投資約約6.48億美元，取得該公司7.6%的A股股票。

班克曼-佛里特在27日的聲明中表示：「我們看好羅賓漢的業務前景，也對我們可能與他們合作的可能方式感到興奮，我一直很欣賞執行長泰內夫（Vlad Tenev）和他的團隊所建立的事業。話雖如此，目前與羅賓漢沒有積極的購併協商。」

羅賓漢的公司代表不予置評。

知情人士透露，FTX正在內部考慮如何收購這家以應用程式（app）為基礎的券商，但尚未與Robinhood洽談。

包括班克曼-佛里特在內，任何外部投資者都很難對羅賓漢發起積極收購行動或要求事業改變，原因是雙重股權結構讓羅賓漢的共同創漢人泰內夫與巴特（Baiju Bhatt）擁有多數的投票控制權。

瑞穗證券美國公司常務董事多雷夫（Dan Dolev）表示，這樁可能的交易對羅賓漢來說會是個好消息，因為它有助於拓產使用者範圍和廣度。但他也說，羅賓漢也能自行生存和興旺。

班克曼-佛里特近來成為新聞焦點人物，原因是他出手協助陷入困頓的加密貨幣產業。他旗下的FTX 上周為加密貨幣借貸平台BlockFi提供2.5億美元的循環信用額度。華爾街日報上周五也報導，FTX 也在協商入股BlockFi。

羅賓漢是在新冠疫情間崛起且變得知名，原因是散戶在2021年一窩蜂使用這款app推高GameStop與AMC等迷因股的股價。