快訊

大陸天才學生3年換3地考上北大 狂賺900萬獎學金

盤前直播／元大金除息秀登場 重演貼息慘劇？台積電相對ADR有補跌效果？

川島芳子之謎：「男裝麗人」八卦害死的時代悲歌？

亞馬遜怕消費者縮手 第4季加碼辦一場年度促銷購物節

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
電商巨擘亞馬遜。路透
電商巨擘亞馬遜。路透

電商巨擘亞馬遜已預定在7月12和13日舉行年度促銷活動Prime Day，不過根據財經新聞網站CNBC見到的通知，亞馬遜計劃在第4季為Prime會員再辦一場，將是該公司首度在同一年內舉辦兩場購物促銷活動。

這份通知顯示：「Prime Fall促銷活動是將在第4季登場、專為Prime舉辦的購物活動。為這個活動提交建議的限時閃購（Lightning Deals），讓您的交易方案有機會被選上！」

這場Prime Fall活動可能有助亞馬遜提高銷售額，該公司4月表示，已寫下2001年網路泡沫破裂以來最低單季營收成長。多辦一場促銷活動，也可望在通膨衝擊消費者、並且在民眾把支出轉向旅遊和娛樂等領域之際，協助零售業者清理額外的庫存。

分析師已對Prime Day失去一些曾有的動能表達疑慮，指出銷售成長減緩、訂單規模縮減，以及亞馬遜網站上的促銷宣傳更加低調。Jefferies分析師27日預測，Prime Day今年將貢獻81億美元商品交易總額，「與去年夏季的購物活動持平」。

另外，亞馬遜也發揮創意，在Prime Day之外，推出其他聚焦特定購物類別的促銷活動來吸引消費者。例如去年10月，亞馬遜舉辦第一個美妝產品促銷活動，今年5月又舉辦「Amazon Pet Day」（亞馬遜寵物日）。

亞馬遜發言人不願對上述消息置評。

電商

延伸閱讀

亞馬遜促銷大戲 熱度消退

庫存爆、油價貴！部分網購業者打算只退錢 不用退貨

亞馬遜推出以人工智慧驅動的編碼輔助工具「CodeWhisperer」

亞馬遜Alexa研發新功能 要用已故親友聲音說話

相關新聞

上周才剛大漲 美股指數再度走低

在上周以大幅反彈結束今年來的大幅下跌後，美股27日走低。華爾街即將結束幾十年來最糟的上半年走勢。

埃克森美孚CEO：油價會續漲 直至化石燃料生產投資回升

油業巨擘埃克森美孚石油公司（ExxonMobil）執行長伍茲（Darren Woods）預測，化石燃料的生產投資將回升，...

台美貿易倡議 蕭美琴：盼7月後啟動談判

台美21世紀貿易倡議今天在華府召開。駐美代表蕭美琴表示，今天對話非常有建設性，期待在包含公共評論流程於7月初完成後，能正...

美元指數下跌 市場重新評估Fed升息押注

美元指數周一下跌，通膨預期的軟化促使市場重新評估急進升息的前景，但動盪的市場緩衝了更廣泛的頹勢。

龔明鑫：台美關係40年最好 盼加強半導體等領域合作

國發會主委龔明鑫今天在華府智庫發表談話，指美台關係是40年來最好，應加強在半導體、通訊網路、AI與太空科技等4大領域合作...

斯里蘭卡經濟崩潰 油庫見底民生更艱困

斯里蘭卡因債務違約無法買進石油，缺少了燃料與能源，這個島嶼國家已崩潰的經濟與民生條件恐將更加艱困。觀察人士認為，國際貨幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。