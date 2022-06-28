亞馬遜怕消費者縮手 第4季加碼辦一場年度促銷購物節
電商巨擘亞馬遜已預定在7月12和13日舉行年度促銷活動Prime Day，不過根據財經新聞網站CNBC見到的通知，亞馬遜計劃在第4季為Prime會員再辦一場，將是該公司首度在同一年內舉辦兩場購物促銷活動。
這份通知顯示：「Prime Fall促銷活動是將在第4季登場、專為Prime舉辦的購物活動。為這個活動提交建議的限時閃購（Lightning Deals），讓您的交易方案有機會被選上！」
這場Prime Fall活動可能有助亞馬遜提高銷售額，該公司4月表示，已寫下2001年網路泡沫破裂以來最低單季營收成長。多辦一場促銷活動，也可望在通膨衝擊消費者、並且在民眾把支出轉向旅遊和娛樂等領域之際，協助零售業者清理額外的庫存。
分析師已對Prime Day失去一些曾有的動能表達疑慮，指出銷售成長減緩、訂單規模縮減，以及亞馬遜網站上的促銷宣傳更加低調。Jefferies分析師27日預測，Prime Day今年將貢獻81億美元商品交易總額，「與去年夏季的購物活動持平」。
另外，亞馬遜也發揮創意，在Prime Day之外，推出其他聚焦特定購物類別的促銷活動來吸引消費者。例如去年10月，亞馬遜舉辦第一個美妝產品促銷活動，今年5月又舉辦「Amazon Pet Day」（亞馬遜寵物日）。
亞馬遜發言人不願對上述消息置評。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言