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美元指數下跌 市場重新評估Fed升息押注

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美元指數周一下跌，通膨預期的軟化促使市場重新評估急進升息的前景，但動盪的市場緩衝了更廣泛的頹勢。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至103.939。美國10年期公債殖利率上漲約6個基點至3.194％，周一公佈的5月耐久財訂單和中古屋簽約量超出預期，6月達拉斯聯邦準備銀行製造業指數低於預期。

歐元兌美元升值0.4％至1.0593美元；由於歐洲債券殖利率普遍走高，並且歐洲央行舉辦的一個央行論壇在葡萄牙開幕，歐元在倫敦收盤前突破了關鍵的1.06水平，短暫觸及兩周高點1.0615。短線阻力在55日移動均線1.0621附近。

英鎊兌美元一度上漲0.5％至1.2332美元，隨後回落至1.2277；歐元/英鎊上漲0.3％，因為英國脫歐相關問題和對英國經濟成長的擔憂令英鎊承壓。

隨著美國公債殖利率和WTI油價走強，美元兌日圓上漲0.2％至135.44。

美國 英國 通膨

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