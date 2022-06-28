美股齊跌 那指跌0.8%最深 投資人持續觀望

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
紐約三大指數27日齊跌，未能延續24日曇花一現的大漲行情，那斯達克指數跌0.8%跌最重，交易員表示，在6月和本季即將結束之際，市場交易冷清、投資人觀望居多，因市場情緒持續受多種因素影響，包括聯儲會（Fed）激進升息、經濟衰退疑慮以及通膨數據令人不安。美聯社
紐約三大指數27日齊跌，未能延續24日曇花一現的大漲行情，那斯達克指數跌0.8%跌最重，交易員表示，在6月和本季即將結束之際，市場交易冷清、投資人觀望居多，因市場情緒持續受多種因素影響，包括聯儲會（Fed）激進升息、經濟衰退疑慮以及通膨數據令人不安。美聯社

紐約三大指數周一（27日）齊跌，未能延續24日大漲行情，那斯達克指數跌0.8%跌最重，交易員表示，在6月和本季即將結束之際，市場交易冷清、投資人觀望居多，因市場情緒持續受多種因素影響，包括聯儲會（Fed）急進升息、經濟衰退疑慮以及通膨數據令人不安。

道瓊工業指數跌62.42點，或0.2%，收報31,438.26點；標普500指數跌11.63點，或0.3%，至3,900.11點；那斯達克指數挫83.07點，或0.72%，至11,524.55點。

標普500指數11大類股有八個類股收跌，非必需消費品股跌最深；能源股長2.8%，漲幅領先大盤。對利率敏敏感的科技巨頭對股市造成最大拖累，其中亞馬遜跌2.78%、微軟跌1.05%，Google母公司字母跌1.8%。

CFRA研究公司首席投資策略師史托瓦說：「股市在本周和下周缺乏方向，因投資人正尋找有關本第2季財報季的線索。」「本周將有很多基金經理調整投資組合，這可能意味著更多的波動，」 City Index和Forex.com的市場分析師Fawad Razaqzada說：「押注熊市已經觸底可能會是一個代價高昂的錯誤，而做空也不像市場在更高位時那樣有利可圖。」

紐約三大指數預料連續兩季的季線收黑，可能是2015年來首見。三大指數6月月線也預料收黑，其中以科技股為首的那指可能連續第三個月下挫，寫下2015年來最長跌勢。

史托瓦表示，標普500指數從年初到24日為止的表現，預料寫下1962年來排行第五的同期跌幅。他說：「當標普在前一年漲逾20%，隔年稍晚平均會跌11%。綜觀所有在上半年下跌的年份，在這一年結束時都會恢復至持平水準。不保證今年也會發生這種情況，但市場可能帶給我們驚喜。」

油價上揚助攻標普能源股表現領先大盤；對經濟敏感的羅素2000指數、費半指數及道瓊運輸股表現亦優於大盤。

經濟數據令人驚喜，包括耐久財新訂單和成屋待完成銷售指數均優於市場預期，為Fed主席鮑爾的談話增添可信度，即美國經濟夠強勁，可承受升息影響和不至於陷入衰退。

距離第2季財報季開跑還有幾周時間，標普500指數成分股企業中已有130家預先公布業績。根據路孚特的數據，有45家企業公布樂觀的財報，另有77家的財報偏悲觀，正負比率為1.7，高於第1季，但低於去年同期水準。

線上交易平台Robinhood勁揚14%，稍早媒體報導，高盛將這家公司的投資評級從「賣出」調整為「中立」。但券商將加密幣交易所Coinbase的投資評級從「買進」降至「賣出」，導致股價急跌10.8%。

標普 紐約

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