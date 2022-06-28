台積電ADR跌不到0.1% 隨美股下跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一跌不到0.1%收在85.56美元，較台北交易股價溢價2%，受美股下跌拖累。

費城半導體指數周一跌0.2%。標普500指數周一回吐早盤漲幅，收盤下跌11.63點，至3900.11點，跌幅0.3%。道瓊工業指數下跌62.42點，至31438.26點，跌幅0.2%。科技股集中的那斯達克綜合指數下跌83.07 點，至11524.55點，跌幅0.7%。

台灣加權股價指數昨天大漲244.69點收在15,548.01點。台積電大漲2.5%收在498.50元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 93.73 +0.80 94.30 -0.60

中華電 CHT 127.94 -1.17 128.50 -0.44

台積電 TSM 508.55 -0.07 498.50 2.02

聯電 UMC 43.36 -0.41 42.90 1.06

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

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