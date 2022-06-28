「大空頭」本尊暗示 聯準會可能改變立場
電影「大賣空」主角原型、因放空次貸泡沫而一舉成名的投資人貝瑞（Michael Burry）在推特上暗示，零售業發生供應過剩的「長鞭效應」，由此引發通縮，可能導致美國聯準會逆轉升息和量化緊縮政策。
經營Scion Asset Management資產管理公司的貝瑞在推文中提供美國有線電視新聞網（CNN）一則報導的連結，該文提及零售商考慮讓客戶保留退貨商品而不是退回，以免加重庫存壓力。
貝瑞最近表達對經濟的憂慮。5月，他曾推文提出類似2008年的崩潰問題。日前，他接受彭博電視訪問時表示，他不認為熊市的反彈會持久，除非通膨數據神奇下降，改變各國央行心意，所以投資人應小心謹慎，熬過這段時期，確保口袋裡有足夠的資金能再參與市場。
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