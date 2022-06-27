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南韓也要漲電價 7月1日起調高Q3電價及天然氣價

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
南韓電力公司27日宣布，單位電價每度調高5韓元，漲幅0.4%，工業部宣布家庭及企業用天然氣價每百萬焦耳提高1.11韓元。 歐新社
南韓電力公司27日宣布，單位電價每度調高5韓元，漲幅0.4%，工業部宣布家庭及企業用天然氣價每百萬焦耳提高1.11韓元。 歐新社

南韓將從7月1日起調高第3季電價及天然氣價格。南韓電力公司27日宣布單位電價每度調高5韓元，漲幅0.4%，工業部宣布家庭及企業用天然氣價每百萬焦耳提高1.11韓元。

工業部表示，由於全球石油及天然氣價格高漲，且韓元大幅貶值，因此調價在所難免。

電價與氣價調漲，勢必使通膨加速上升。5月消費者物價比去年同期上升5.4%，是14年最大升幅，4月升幅也達4.8%。

南韓採取彈性電價制度，每三個月調整一次；原先規定每季的漲幅不得超過每度3韓元，現在政府已經批准將漲幅擴大為5韓元。天然氣價將由每百萬焦耳15.88韓元提高到16.99韓元。

工業部估計，南韓四口之家平均每月用電量為307度，電價調漲後每家每月平均電費支出將增加約1,535韓元電費；家庭氣費支出估計約將增加2,220韓元。

電價 南韓 通膨

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