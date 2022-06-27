從東芝到索尼 日本半導體公司普遍面臨著嚴重的人才短缺難題

集微網消息，《金融時報》6月26日談到了日本的半導體人才問題，東芝、索尼等日本最大的半導體製造商警告稱，政府振興國內晶片行業之擧正受到工程師短缺的威脅。

在預計出現勞動力短缺之際，日本正努力增加半導體投資，以加強經濟安全，應對新冠肺炎供應中斷導致的晶片短缺。

上個月，一家電子行業機搆在向日本經濟產業省發出的呼籲中表示，截至2030年的未來五年是日本半導體行業在多年失去全球市場份額後「重新站穩腳跟的最後也是最大機會」。

日本電子信息技術產業協會表示，該行業的成功取決於能否獲得足夠的人才來創新和運營其晶片工廠。據估計，在未來10年，8家大型生產商將需要招聘約3.5萬名工程師，以跟上投資的步伐。

日本半導體產業協會半導體委員會政策提案工作組負責人、東京科學大學教授Hideki Wakabayashi表示：「人們經常說半導體缺乏，但工程師才是最缺的。」

20世紀80年代末，日本半導體公司大手筆擴大生產，超過了美國，佔據全球市場份額的一半以上。但在與華盛頓發生激烈的貿易衝突後，日本將主導地位拱手讓給了韓國、台灣和中國大陸的公司。

這導致了2008年全球金融危機後工程師的大規模裁員。Hideki Wakabayashi說，這就是今天沒有足夠資深經驗工程師的原因。

閃存製造商鎧俠（JEITA工作組的一部分）的經理Toyoki Mitsui表示，大學學習半導體的學生現在傾向於加入金融機構或科技公司，因為晶片行業早已失去吸引力。

為了刺激創新和培養未來的員工，東芝、索尼和其他公司正在與全國最好的理科大學合作，並為晶片研究和招聘投入更多資金。

上個月，美國總統喬·拜登和日本首相岸田文雄承諾加強半導體製造能力，並在開發先進晶片方面加強合作。

台積電正與索尼聯手，在南部九州島建設一家價值86億美元的工廠，計劃為該工廠招聘約1700名工人。政府表示，將提供高達4760億元人民幣（35億美元）的補貼。

越來越多的工廠即將投產。鎧俠與其合資夥伴西部數據正斥資近1萬億日元在日本中部建造一家工廠，該工廠將於今年秋季投產。此外，其還會再撥款1萬億日元，在日本北部建造一家定於明年完工的工廠。

瑞薩電子將投資900億日元，重啓2014年關閉的一家工廠，以擴大電動汽車用功率半導體的生產。Recruit的顧問Kazuma Inoue指出：「直到20世紀10年代中期，日本在投資和招聘方面一直與世界其他國家存在分歧，盡管全球晶片產業規模已經翻了一番。」

然而Kazuma Inoue表示，很難找到工人。根據日本統計局發布的數據，25歲至44歲的電子元件、設備和電路從業人員數量從2010年的38萬人下降到2021的24萬人。

東芝電子元件部門的某高管Takashi Miyamori表示：「大多數日本理科學生對IT更感興趣，而不一定是半導體，全球各地都在爭奪最優秀的工程師，我們需要找到提高競爭力的方法。」