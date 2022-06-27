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大宗商品下半年面臨衰退考驗 高盛獨排眾議仍看多

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
俄羅斯限制對歐洲供氣，可能導致全球出現短缺，天然氣價格勢必繼續上揚。圖／路透
俄羅斯限制對歐洲供氣，可能導致全球出現短缺，天然氣價格勢必繼續上揚。圖／路透

俄羅斯入侵烏克蘭所引發的供給風波和通膨震撼，今年一度導致天然氣、原油、黃金、鐵礦砂到糧食價格無所不漲，但在經濟可能步入衰退的陰影下，高燒的原物料行情下半年可望得到抒解。

目前，原油已跌向每桶100美元，金屬本季出現大跌，農產品價格也有所降溫，其中小麥今天（周一）跌到2月底來最低。

彭博大宗商品現貨指數已自歷史新高回落13%，不過，偏空的看法受到挑戰。對大宗商品偏多的高盛表示，原物料尚未漲到頂點。柯里（Jeffrey Currie）在內的高盛分析師說：「我們同意，經濟若步人長期衰退，大宗商品需求會下降，價格就會下跌。不過，目前尚未達到那樣的地步，經濟成長和終端用戶的需求只是走緩，而非全面下滑。」

以下分別來看幾個原物料下半年的可能走向：

天然氣

德國經濟部長上周表示，「天然氣危機即使感覺不到，但已經來到。」俄羅斯限制對歐洲供氣，可能導致全球出現短缺，價格勢必繼續上揚。天然氣價格一上漲，電費就會增加，加深全球通膨的氣焰。

糧食危機可望解除

農產品供給逐漸增加，北半球冬麥也開始收成，接下來是春麥、玉米、黃豆。生產焦點轉向澳洲、巴西、阿根廷，撇開不談氣候狀況不談，因行情上漲，農民生產勢必有增無減。

石油迷離

汽油到柴油在內的煉油品是目前油市焦點，下半年最大問題在於行情高漲之下，需求能否維持不墜。各種型式的燃料補貼使消費不退，加上煉油產能有限，帶動煉油品漲勢超過原油價格。美國汽油價格每加侖高達5美元，已引起政界重視，在11月期中選舉之前可能祭出對策。 對於原油價格怎麼走，市場並無共識。花旗集團資深分析師 Ed Morse以「經濟成長面臨強大阻力」為由，油價第4季會跌到每桶80美元，而備受矚目的多頭派高盛認為，油價勢在必漲，才會「低到離譜的」庫存回到正常水準。

金價成衰退指標

金價因俄烏戰爭大漲之後，如今回到今年初的價位，而市場年底預測水準只會比目前高一點。金價面臨諸多阻力：Fed在內央行大幅升息，美元走強，主要消費國中國大陸實體需求不強。不過，金價將成為各國央行能否遏制通膨而不引發衰退的關鍵指標，若無重要意外，金價今年內將保持在1,800美元之上。

糧食價格指數今年可能已經到頂。圖／擷自彭博
糧食價格指數今年可能已經到頂。圖／擷自彭博
汽油價格漲勢超過原油 圖／擷自彭博
汽油價格漲勢超過原油 圖／擷自彭博
在俄羅斯供應干擾、冬季需求的刺激下，天然氣價格勢必再漲。圖／擷自彭博
在俄羅斯供應干擾、冬季需求的刺激下，天然氣價格勢必再漲。圖／擷自彭博

金價 油價

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