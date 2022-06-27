國際清算銀行警告 各大經濟體瀕臨通膨陷阱

國際清算銀行（BIS）26日警告，全球主要經濟體非常接近「墜入」通膨陷阱，物價快速上漲成為正常現象，主導民眾的日常生活，而且很難平抑。

BIS年度報告中指出，這些使主要經濟體轉入高通膨環境的情況非常罕見，但也非常難以扭轉，而且許多經濟體已經進入此一程序。BIS建議各大央行不要怯於引發短期的經濟痛苦，甚至衰退，以防止掉入持久性高通膨的陷阱。

BIS總經理卡斯騰斯（Agustin Carstens）表示，「各大央行的解決之鑰，在於趕在通膨積重難返之前，採取快速且果斷的行動」。各大央行已開始快速升息，但BIS認為目前的行動還不夠強。

報告中說，從原料商品價格上漲，供應鏈瓶頸，到俄羅斯入侵烏克蘭引發物資短缺，形成一股既深沈，而且是「內生性的停滯膨脹」震撼。家庭最重視的產品及服務項目都在漲價，將使物價上漲現象更為凸顯。

報告中警告，「我們可能正瀕臨引爆點；一旦超過此點，將使通膨心理擴散，且積重難返。這代表一項重大的典範轉換」。這種轉換，意味著全球將脫離物價基本穩定，各項產品與服務有漲有跌的環境，央行不能再忽視油、氣價格短暫上漲。在進入高通膨時期之後，「物價變動更加同步化，且通膨將益發成為各個經濟單位在行為上所關注的焦點」。

BIS擔心北美、歐洲各主要經濟體及許多新興經濟體的通膨情勢都已接近引爆點。消費者關注物價上漲，而物價大漲成為普遍性，涵蓋大部分產品與服務，並導致實質工資下降，使勞工要求加薪以彌補損失。消費者已不再忽視物價上漲，這將使世界轉入高通膨環境的危險升高。

報告中強調，「一旦經濟個體在行為上轉而聚焦於通膨上升，則行為模式本身往往會強化這項轉變」；企業將避免獲利率遭到壓縮，勞工將捍衛工資；大部分合約的效期將會縮短，因為合約當事人都無法保證未來的價格水準」。

BIS表示，要壓抑通膨，「一些痛苦將無可避免」；但通膨居高不下所造成的困境，將比壓低通膨所帶來的短期痛苦要沈重得多，因此各大央行應採取即時且果斷的行動；「央行最為首要的優先要務，就是避免本身的政策落後於通膨大勢，因為這將迫使央行最終必須採取激烈且強力的調整，並使壓抑通膨所付出的經濟與社會成本更大」。