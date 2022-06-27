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加密幣概念股風險更甚加密幣 分析師卻無動於衷

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美國盈透證券首席策略師索斯尼克表示，加密幣概念股基本上就像運用槓桿押注風險最高的其中一項資產。路透
美國盈透證券首席策略師索斯尼克表示，加密幣概念股基本上就像運用槓桿押注風險最高的其中一項資產。路透

對加密幣感興趣的股票投資人，顯然從加密幣概念股上周反彈得不到一絲安慰。今年以來，加密幣表現遠遜於其他風險資產。

加密幣交易所Coinbase去年在那斯達克交易所風光上市，被外界譽為加密幣投資最佳管道，上周雖大幅反彈22.4%，但去年12月至今股價仍崩跌多達75%。軟體業者MicroStategy同期股價重挫62%，也較比特幣跌更深。該公司自從在資產負債表揭露自己買進大量比特幣後，就被視為比特幣的替代投資選項。

Marathon控股公司和Riot Blockchain兩家加幣密挖礦商的跌幅相近，但包含Stronghold在內的小型挖礦商跌更重。

第2季即將告一段落，加密幣概念股跟加密幣歸為同類，被投資人視為全球風險最高的資產。在紐交所交易的FactSet全球區塊鏈技術指數今年來大跌65%，表現不只落後比特幣，還落後追蹤「迷因股」和特殊目的收購公司（SPAC）的指數。

美國盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克表示，加密幣概念股基本上就像運用槓桿押注風險最高的資產。他認為，其他風險更高的押注，大概只有特定的迷因股和雞蛋水餃股（penny stock）。

加密貨幣整體價值在過去六個月縮水超過1兆美元；同時，有一檔追蹤100種大型加密幣資產的指數重挫約59%，可能寫下2018年墜入熊市以來表現最差的一年。

儘管風險環伺，加密幣概念股跌深，華爾街分析師大致上仍樂觀看待絕大多數的加密幣概念股。根據彭博整理的資料，Coinbase自去年11月高點迄今，雖蒸發逾600億美元市值，但目前有20位分析師給予買進評級，跟1月初持平沒變，當時股價還是目前的三倍多。

投資公司BTIG分析師帕爾默說：「我們並非輕視加密幣市場重挫帶來的衝擊，但我們也認為，基於實際情況，Coinbase無法挺過近來挑戰這種說法，有誤導之嫌。 」

概念股 比特幣 區塊鏈技術

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