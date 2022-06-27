英大畢生薪資比去年高7% 職缺數激增至36人競爭1份工作
英國2022年大學畢業生找工作，薪資能比前一年學長姐高出7%，雖然每個人需贏過另外35人才能獲得錄取。
求職網站Adzuna周一發布研究報告說，今年夏天，求才廣告開給畢業生的薪資，攀升到六年來最高的26,076英鎊（約台幣97.5萬元）。職缺數量比起一年前大增59%，現在是36名畢業生競爭一份工作。
這些數據凸顯這是幾十年來最緊張的就業市場，但更高的工資也反映出通膨嚴重。Adzuna顧客長Paul Lewis說：「這是在疫後看到最強勁的畢業生就業市場，許多行業仍迫切需要人才，希望畢業生填補這些空缺。這對今年畢業生來說是可喜的消息。」
貝氏商學院（Bayes Business School）、牛津大學、帝國理工學院、劍橋大學和倫敦大學學院等名校畢業生的收入名列前茅。五年後，他們的收入都可能超過40,000英鎊（約台幣149.5萬元）。
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