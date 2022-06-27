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俄羅斯債務違約！1918年以來首次無力支付債券利息

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
全球多國紛紛針對俄烏戰爭祭出制裁手段，導致俄羅斯向海外債券人的支付途徑被關閉，近日更因此出現一個世紀以來首次「外幣主權債務違約」。美聯社
全球多國紛紛針對俄烏戰爭祭出制裁手段，導致俄羅斯向海外債券人的支付途徑被關閉，近日更因此出現一個世紀以來首次「外幣主權債務違約」。美聯社

全球多國紛紛針對俄烏戰爭祭出制裁手段，導致俄羅斯向海外債券人的支付途徑被關閉，26日更因此出現自1918年以來首次「外幣主權債務違約」。

彭博報導，數個月以來俄羅斯找到繞過制裁的途徑，但本月26日、也是5月27日到期的約1億美元（約29.6億新台幣）利息支付的寬限期限（30天）到期的日子，若俄羅斯錯過最後期限則將被視為違約。這是俄羅斯迅速轉變為經濟、金融和政治棄兒的一個嚴峻標誌。

自3月初以來，俄羅斯的歐元債券一直處於低迷水平，央行的外匯儲備仍處於凍結狀態，最大銀行與全球金融體系也斷絕關係，但鑑於已經對經濟和市場造成的損害，俄羅斯違約目前也主要只會是象徵性的，對於應對兩位數通膨和多年來最嚴重經濟收縮的俄羅斯人來說幾乎「無關緊要」。

不過俄羅斯仍堅稱有資金支付，上周更宣布將轉向以盧布償還其400億美元的未償主權債務，並批評稱這是西方國家人為製造的「不可抗力」因素。

俄羅斯 債務

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