電動車均價比去年貴2成 從特斯拉到福特都掀漲價潮

汽油價格大漲讓更多人考慮採用電動車，但購車消費者在經銷處也可能對售價大感吃驚，因為電動車製造商近期掀起一波大幅度漲價潮，以抵銷電池材料成本飆升帶來的影響。

華爾街日報報導，近幾個月以來，特斯拉、福特、通用、Rivian和Lucid都已調漲特定電動車款的售價。

通用汽車6月下旬將GMC悍馬電動皮卡車售價調高6,250美元，目前價格約85,00美元至105,000美元，理由是大宗商品和物流成本增加。通用汽車發言人說，近期出廠卡車的交車等候名單已排到約兩年。

特斯拉今年來已三度調整休旅車款Model Y SUV長續航版的售價，漲價幅度約9%，根據研究業者Bernstein Research的資料，該車款目前售價為69,900美元。

根據JD Power的數據，整體而言，美國電動車5月平均價格較一年前上漲22%，達到約54,000美元。相較下，傳統內燃機引擎汽車平均售價同期間上漲14%，至約44,400美元。

車廠表示，他們試圖抵銷電池原物料成本上漲的情況，電池迄今是電動車中最貴的零件。根據顧問公司AlixPartners的資料，鋰、鎳和鈷的價格以比新冠疫情爆發前貴上約一倍。

福特財務長羅禮祥（John Lawler）一周多前表示，電動車原物料商品支出提高，已抹除福特野馬電動休旅車Mach-E的利潤率，福特為了抵銷通膨成本，已調漲價格。

主要車廠正忙著推出一系列電動車，因為政府緊縮空汙規定、股東擔心氣候變遷問題，且華爾街對電動車的成長潛力抱持狂熱態度。

AlixPartners估計，過去兩年，汽車業投入開發電動車的資金在過去兩年大增一倍，到2026年底止的五年間，預料車廠合計將支出5,260億美元投入轉型至電動車。

分析師表示，原物料價格上漲讓車廠轉向電動車的行動更添複雜因素。相較於汽油車，電動車的利潤空間較小，原因是在近期通膨竄升之前，為電動車提供動力的大型電池成本原本就高，占整台車成本約三分之一。

瑞信分析師李維（Dan Levy）本月在報告中表示，車廠為了保護利潤，必須與原料製造商密切合作，甚至與開採鋰、鈷的公司直接合作，以確保供應和控制成本。特斯拉、通用等車廠都已簽署這類直接供應協議。