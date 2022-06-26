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日本半導體設備前五個月銷額超756億元，創歷史新高
根據MoneyDJ報導，日本半導體設備銷售續旺，5月銷售額連17個月增長、創下歷史次高，今年1-5月銷售額飆漲3成、破紀錄。
根據Yahoo Finance的報價顯示，截至6月24日，東京威力科創大漲2.16%、Advantest上揚1.12%、晶圓切割機大廠Disco飆漲4.29%、Screen Holdings上揚1.81%。
日本半導體製造裝置協會(SEAJ)統計數據顯示，2022年5月份日本製芯片設備銷售額較去年同月成長0.8%至3077.18億日元（152.32億元人民幣），連續第17個月呈現增長，月銷售額創下歷史次高紀錄。
2022年1-5月期間日本芯片設備累計銷售額達1兆5291.17億日元（756.91億元人民幣）、較去年同期飆增近3成(飆漲28%)，銷售額創歷年同期歷史新高紀錄。
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