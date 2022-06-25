美股狂漲收復上周失地 下周搶短猶未晚也

美國股市周五大舉反彈，收復上周大跌的全部失地，美國一項通膨預期指數下降，稍緩投資人唯恐聯準會（Fed）接連大幅升息的疑慮。分析師認為，美股這兩天大漲所反映的不外是「熊市反彈」的本色，不過下周適逢法人季末調整資產配置，不失為一次短線搶反彈的難得時機。

道瓊工業指數周五大漲823.32點，標普500指數更大漲3.1%至3,911.74點，創下兩年多來最大單日漲幅。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚3.3%。標普500指數本周因周一休市僅有四個交易日仍大漲6.5%，創下今年來次佳單周表現。道瓊和那斯達克也分別大漲5.4%和7.5%。

台積電ADR周五大漲2.1%，追隨費城半導體指數4.5%漲勢，一周下來各漲1.1%和5.4%。

周五公布的6月密西根州大學消費者信心指數降至歷史谷底，可見消費者擔心通膨會耗掉他們的購買力，經濟衰退即將來臨。 不過，密大下修5月對未來5到10年的通膨預期，由3.3%降為3.1%。Fed主席鮑爾上周即以這指數初值上揚，做為升息3碼（0.75%）的理由，如今既然下修，Fed急進升息的壓力可望減輕。此外，最鷹派的聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，外界對美國經濟衰退擔心過度，也讓投資人感到放心。

Defiance ETF執行長雅布隆斯基（Sylvia Jablonski）認為這波是「非常短線的熊市反彈」：「這兩天市場有相當不錯的表現，如今Fed開會和聽證會已過，除非有更多壞消息，未來幾天漲勢可能會繼續下去。」

摩根大通證券首席全球市場策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）認為，美股下周有7%的上漲空間。理由很簡單：面臨月底又是季末，基金經理人會調整布局以補足持有股債價值漲跌後的變化。標普500指數第2季下跌逾13.7%，今年下跌17.9%，經理人勢必得提高持股比率才能達到資產配置的水準。他以第1季末為例，美股跌了10%，結果在當季最後一周大漲7%。

展望下半年，由於投資人信心搖擺於通膨持續高漲和經濟走下坡之間，沒有多少人認為美股波動不久就會消退。

高盛資產管理公司OCIO業務全球主管布拉德（Timothy Braude）說：「我們不指望今年上半年的動盪和波動局面會消退。」

法國興業北美量化策略主管塔達西（Solomon Tadesse）對過去150年熊市進行的研究發現，美股之前多頭的「過度走勢」先得修正完才會見底。根據他的研究，這將需要標普500指數再下跌22%至3,020點。