Fed促軟著陸難嗎？新興市場央行抗通膨、護經濟更艱鉅

美國聯準會（Fed）對通膨竄升反應遲鈍備受指責，現在快馬加鞭升息希望讓經濟「軟著陸」，經濟學家普遍認為是不可能的任務。分析師指出，比起Fed，新興市場國家央行抗通膨任務更是難上加難，恐怕得儘早沙盤推演、因應一場幾乎無可避免的經濟衰退。

在全球央行中，智利央行力抗通膨領先群倫，過去一年來已把政策利率累計調升8.5個百分點，並預示今年還會升息，設法讓已超過11%的通膨率在今年稍後觸頂、明年開始降下來。即使央行預測智利經濟2023年可能陷入萎縮，仍努力設法把通膨壓回3%目標，凸顯貨幣政策當局默認這是平抑通膨必須付出的代價。

巴隆周刊（Barron's）報導，Medley Advisors新興市場策略師施達特米勒（Nick Stadtmiller）指出，此刻央行藉調控貨幣政策平抑通膨，任務格外艱鉅。多年來通膨一直受抑制，但如今無人確定與低而穩通膨相符的「均衡產出」（或稱「潛在產出」）水準何在，新冠肺炎疫情帶來供應鏈瓶頸、產線遷回母國等結構性挑戰，以往用來估計貨幣政策藥方劑量開多少為宜的經驗法則已不適用；但短期而言，通膨猛竄正威脅經濟穩定，為防止通膨預期演變成自我實現的預言，導致物價漲得更高，央行不得不迅速展開一連串升息，直到通膨數據下滑趨勢確立。難就難在貨幣政策從實施到見效有時間落差，等到親眼見到通膨降溫，貨幣政策恐怕已縮得太緊了。

施達特米勒認為，新興市場貨幣決官員面臨更艱鉅的考驗，因為承受的挑戰比歐美央行至少多出兩項。

一，從美國輸入緊繃的金融情勢。美元對全球貿易和金融舉足輕重，Fed調整貨幣政策勢必影響其他國家。新興市場政府與企業多半以美元進行國際交易，包括貸款。美國收緊貨幣政策，對新興市場意味流動性降低和美元借貸成本升高。

新興市場央行無從得知Fed未來升息幅度多大，但在擬定貨幣政策時，仍須推測Fed可能的升息路徑。這將形成一種風險：若低估Fed往後升息幅度，本地金融情勢可能變得太緊。

二，大宗商品行情勁揚的衝擊。今年俄烏戰爭刺激能源和糧食價格暴漲，加劇商品進口國通膨壓力、衝擊經濟，新興市場經濟體首當其衝，因消費者的食物和能源花費占所得比重較高。

新興市場央行為回應商品價格震撼，必須在兩條路之間擇一：收緊政策以抑升通膨，或放鬆政策以緩和經濟衝擊。施達特米勒預期，多數央行應會選擇抗通膨，即使在抑制通膨過程中可能造成經濟滑向衰退，也在所不惜。