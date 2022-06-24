軟銀孫正義：安謀上市地點未定、赴大陸投資將保持警惕

軟銀集團（SoftBank Group）董事長孫正義說，旗下的英國晶片設計商安謀（Arm）會在哪裡掛牌上市，還沒做成最終決定，雖然那斯達克是的可能性最大。他也告訴股東，在更能掌握北京的政策走向之前，軟銀集團對赴中國大陸投資，將採取更謹慎的態度。

孫正義周五告訴股東，軟銀還在考慮它的選項，並與顧問銀行和律師商討在美國和英國上市。

根據彭博資訊日前報導，軟銀正權衡是否讓安謀的部分股票在倫敦證交所上市，一改先前只在美國上市的計畫。

總部在英國劍橋的安謀，2016年被軟銀收購，收購之前是英國最重要科技公司之一，大部分業務至今仍在英國。該公司如果只在美國上市，對英國政府和英國資本市場將會是一大打擊。

同日，孫正義周五告訴股東，中國大陸技術革命的潛力很大，但在政策和監管法規方面卻有高度的不可預測性。他說，「在弄清楚中國大陸的監管方向之前，我們不會承擔不必要的風險。」

大陸網路公司的估值自2021年以來大崩跌，投資人竭力因應一系列令人困惑的監管規定。軟銀是阿里巴巴集團的最大股東，也是今年被迫主動申請下市、大陸網約車巨擘滴滴的主要支持者。