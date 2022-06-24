阿聯再向國際債市募資 發售福爾摩沙債在內30億美元債
阿拉伯聯合大公國去年首度在國際市場發債後，如今在全球經濟衰退隱憂下對於高等級債券的需求上升之際，將再向國際發售30億美元的債券，其中包括12.5億美元在台灣發行的30年期福爾摩沙債。
彭博資訊周四（23日）引述知情人士透露，阿聯周四發售10年期債券17.5億美元和30年期福爾摩沙債12.5億美元。10年期債券利率定在高於同年期美債100基點；在台灣發行以美元計價的福爾摩沙債則有175基點的利差。
阿聯發行的債券本月的表現比開發中同儕國家好，阿聯債信被穆迪評為Aa2等級，是穆迪第三高的投資評級。惠譽對阿聯債券評級則為AA-，比穆迪的評級低一級。
阿聯由七個大公國組成，首都阿布達比石油豐富，杜拜則是商業中樞城市。去年10月阿聯首度發行債券，是該國組成大公國聯邦模式半世紀以來的創舉。各個大公國分別有自己的預算政策，其中多國大公國的財政表現名列前茅。
阿聯去年11月首度進軍國際債市，共籌資40億美元，其中在台灣發售20億美元的40年期福爾摩沙債。
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