油價跌 鮑爾證詞加劇衰退疑慮 銅價創一年最大跌幅

油價下跌，銅價創一年來最大跌幅，聯準會（Fed）主席鮑爾在眾院的證詞以及令人失望的美國企業景氣數據加劇了經濟衰退疑慮。現貨金價下跌，投資人預計Fed會繼續加緊升息。

油價下跌

西德州中級原油（WTI）原油期貨跌至每桶104美元附近，過去一周油價跌逾10%。鮑爾稱抗通膨的承諾是「無條件的」。

WTI 8月原油期貨下跌1.92美元，結算價報每桶104.27美元；布蘭特原油8月原油期貨下跌1.69美元，結算價報每桶110.05美元。

BOK Financial交易高級副總裁Dennis Kissler表示，「可能到來的經濟衰退會對未來需求造成破壞，這一點正在抵銷短期依然非常強勁的實際需求」。

對許多交易員來說，油價近期波動太過劇烈。主要期貨合約的持倉量近日已降至2015年以來最低。有關美國庫存情況的最新數據本周不會公布。因電力中斷導致部分硬體受損，美國能源資訊署（EIA）延後發布庫存報告。

基本金屬下跌

美國製造業成長意外放緩，S&P Global發布的美國6月份製造業PMI下跌4.5至52.4。在高通膨、利率上升、需求放緩及供應鏈擔憂揮之不去的背景下，企業也下調了對未來一年經濟前景的預期。

倫敦金屬交易所銅期貨一度下跌5%，至每噸8,338美元，為2021年2月以來最低，而錫期貨一度下跌逾11%；鎳、鉛和鋅期貨也下跌，鋁幾乎持平。

貴金屬也跌

鮑爾周四稱他對遏制通膨的承諾是「無條件的」，Fed理事鮑曼表態支持下個月再次升息75個基點。

Oanda Corp高級市場分析師Ed Moya表示，「由於經濟在很大程度上仍然相當強勁，因此仍有預期Fed今後升息仍將相當急進。」這不利無息資產黃金。

紐約時間下午4:29，現貨黃金下跌0.7%，至每英兩1,824.83美元。白銀、鈀金和鉑金均跌。