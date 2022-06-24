英特爾延後俄亥俄廠動土典禮 稱國會不支持新廠蓋不了

英特爾（Intel）已告知國會議員和官員，將無限延後原訂在俄亥俄州晶圓廠區動土典禮，並表示對國會遲未通過支持半導體業的立法感到灰心。

華爾街日報看到的一封電子郵件顯示，英特爾周三通知俄亥俄州州長Mike DeWine辦公室和俄亥俄州國會代表團 成員，將延後新廠區7月22日的動土典禮，「原因之一是晶片相關《兩黨創新法 》(Bipartisan Innovation Act)的不確定」。

英特爾執行長基辛格周四（23日）表示，能否復興美國晶片產業，現在來到最後關頭，全看美國政治人物是不是通過CHIPS法案扶植晶片國造。法案卡關的話，英特爾在美國國內的擴廠計畫就會有問題。

基辛格周四在一項訪談中表示，「現在是別再管那些枝微末節，直接進入核心問題的時候。未來兩周內就做決定，趕在國會8月休會前完成立法。」他正在國會山莊全力遊說兩黨議員儘快讓晶片法案過關。

英特爾已經宣布要在美國進行規模宏大的投資，基辛格一直強調這些投資仰賴美國政府出資補助。英特爾的擴廠計畫包括耗資200億美元，在俄亥俄州建造世界數一數二的晶片製造中心，其中規劃了多座晶圓廠。

周四英特爾決定先取消俄亥俄州晶圓廠園區的動土典禮，同時警告若是沒有CHIPS法案的補助，英特爾的雄心將必須打折。基辛格說：「我們變慢變小，還是長大長壯，取決於CHIPS法案。」他非常想在園區裡打造八到十個晶圓廠，建成科技中心、全球最大的晶片製造據點，而不是最後只能蓋兩座廠了事。

美國國會中較積極支持此案的議員認為，如果不能在8月休會前推動法案過關，接著馬上就迎來期中選舉，民主黨很可能失去優勢，此案前景將會凶多吉少。英特爾發言人Will Moss表示，英特爾並沒有延後動工的計畫，暗示只是延後儀式性的動土典禮。英特爾在今年1月宣布建廠計劃，並打算在俄亥俄州廠區至少投資200億美元，預計在2022年底開始施工，2025年開始生產。

英特爾周四股價漲不到0.1%，收37.41美元。