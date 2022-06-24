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台積電ADR跌0.9% 聯電重挫近5% 都比費半跌更深
台積電ADR周四（23日）跌0.93%收在84.12美元，較台股溢價3.3%，聯電大跌近5%，都比費城半導體指數跌更深。
美股三大指數周四（23日）齊漲，道瓊漲近200點，那指漲1.6%最多，市場仍在消化疲軟的經濟數據和美國經濟硬著陸的可能性。
道瓊工業指數漲194.23點，或0.64%，收在30,677.36點；標普500指數漲35.84點，或0.95%，收報3,795.73點；那斯達克指數漲179.11點，或1.62%，收在11,232.19；費城半導體指數跌0.65%。
台灣加權股價指數昨跌171.31點收在15,176.44點。台積電跌1.82%收報485.50元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 94.66 -1.24 95.4 -0.78
中華電 CHT 128.29 1.03 127 1.02
台積電 TSM 501.59 -0.93 485.5 3.31
聯電 UMC 42.28 -4.7 42 0.66
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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