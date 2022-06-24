快訊

日本「120人亂交派對」案：後疫情的慾望之罪？

【早晨財經速解讀】元大金殖利率近8% 開發金、國泰金、台新金破6% 股價還要跌多深才能存股

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電ADR跌0.9% 聯電重挫近5% 都比費半跌更深

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
台積電ADR跌0.9%，聯電重挫近5%，都比費半跌更深。美聯社
台積電ADR跌0.9%，聯電重挫近5%，都比費半跌更深。美聯社

台積電ADR周四（23日）跌0.93%收在84.12美元，較台股溢價3.3%，聯電大跌近5%，都比費城半導體指數跌更深。

美股三大指數周四（23日）齊漲，道瓊漲近200點，那指漲1.6%最多，市場仍在消化疲軟的經濟數據和美國經濟硬著陸的可能性。

道瓊工業指數漲194.23點，或0.64%，收在30,677.36點；標普500指數漲35.84點，或0.95%，收報3,795.73點；那斯達克指數漲179.11點，或1.62%，收在11,232.19；費城半導體指數跌0.65%。

台灣加權股價指數昨跌171.31點收在15,176.44點。台積電跌1.82%收報485.50元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 94.66 -1.24 95.4 -0.78

中華電 CHT 128.29 1.03 127 1.02

台積電 TSM 501.59 -0.93 485.5 3.31

聯電 UMC 42.28 -4.7 42 0.66

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體

延伸閱讀

評鑑績效 分四等級

進台積電「這1事」嚇壞台大碩生 過來人崩潰淚喊：每天都在哭

台積電、聯發科也得「搞政治」！去年在華府砸8千萬做政治遊說 但三星、英特爾支出更嚇人

6/23【早晨財經速解讀】0056殖利率近9% 跌破30元都是買點？聯電棄息賣壓沉重 聯發科今除息 填息能成功？原油重跌16% 通膨結束了？

相關新聞

鮑爾第二天作證重申無條件抗通膨 衰退並非不可避免

聯準會（Fed）主席鮑爾周四再次承諾「無條件」遏制通膨，經濟衰退並非不可避免。理事鮑曼則跟進多位Fed官員，支持下個月再...

日圓匯率創新低！香港人隔空買札幌全棟住宅 驚呆日網友

日圓最近跌至24年來低位，有不少港人趁機買入日圓預留到日本旅遊時使用。日前有日本電視台就訪問一班外國人，了解他們在日圓貶值下到底都買了甚麽...

油價跌 鮑爾證詞加劇衰退疑慮 銅價創一年最大跌幅

油價下跌，銅價創一年來最大跌幅，聯準會（Fed）主席鮑爾在眾院的證詞以及令人失望的美國企業景氣數據加劇了經濟衰退疑慮。現...

英特爾延後俄亥俄廠動土典禮 稱國會不支持新廠蓋不了

英特爾（Intel）已告知國會議員和官員，將無限延後原訂在俄亥俄州晶圓廠區動土典禮，並表示對國會遲未通過支持半導體業的立...

台積電ADR跌0.9% 聯電重挫近5% 都比費半跌更深

台積電ADR周四（23日）跌0.93%收在84.12美元，較台股溢價3.3%，聯電大跌近5%，都比費城半導體指數跌更深。

美股齊揚 道瓊漲近200點 市場消化經濟數據和鮑爾談話

美股三大指數周四（23日）齊漲，道瓊漲近200點，那指漲1.6%最多，市場仍在消化疲軟的經濟數據和美國經濟硬著陸的可能性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。