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美股齊揚 道瓊漲近200點 市場消化經濟數據和鮑爾談話

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數23日齊漲，道瓊漲近200點，那指漲1.6%最多，市場仍在消化疲軟的經濟數據和美國經濟硬著陸的可能性。路透
美股三大指數23日齊漲，道瓊漲近200點，那指漲1.6%最多，市場仍在消化疲軟的經濟數據和美國經濟硬著陸的可能性。路透

美股三大指數周四（23日）齊漲，道瓊漲近200點，那指漲1.6%最多，市場仍在消化疲軟的經濟數據和美國經濟硬著陸的可能性。

道瓊工業指數漲194.23點，或0.64%，收在30,677.36點；標普500指數漲35.84點，或0.95%，收報3,795.73點；那斯達克指數漲179.11點，或1.62%，收在11,232.19。

指標美國公債殖利率降至兩周低點，支撐科技股和其他對利率敏感的成長股上揚。

防禦類股在標普500指數中表現最好，一般認為該類股在經濟動盪時較不受影響。標普公用事業股漲2.4%，醫療保健板塊漲2.2%，房地產類股也漲2%。

標普500科技股漲1.4%漲幅居次，其中微軟漲2.3%、蘋果漲2.2%，均提振大盤上揚。

在標普500指數上周寫下2020年3月來最大單周跌幅後，本周股市交易持續震盪。標普500指數本月稍早從1月歷史高點大跌逾20%，確認墜入熊市，此後投資人持續評估股市何時觸底。

Greenwood資本公司投資長Walter Todd說：「前景存在巨大的不確定性，所以市場很困惑。」

聯準會（Fed）主席鮑爾第二日出席國會聽證會，他說Fed管控通膨的承諾是「無條件的」，但同時伴隨失業率升高的風險。

鮑爾22日對參議院金融委員會作證時說，Fed決心壓低位處40年來高點的通膨，同時設法維持經濟不陷入衰退。

彭博資訊報導，鮑爾並未提到未來升息的規模，但默認Fed未能完成使命，並表示很難實現經濟軟著陸。儘管如此，有些投資人認為鮑爾的談話顯示，Fed在採取行動抑制通膨時，會把經濟基本面和經濟衰退的可能性納入考量，這一點使人安心。

最新調查顯示，高通膨和消費者信心下降這兩項因素全面抑制需求，造成美國6月企業活動大幅放緩。

到18日為止的上周，美國首度申領失業救濟金的人數為22.9萬人，高於預期中值22.6萬人，且前一周的統計數值已上修。

最新數據也說，美國製造業和服務業活動失去動力，加劇經濟成長受到影響的滌慮。

D.A. Davidson財富管理研究主任雷岡James Ragan說：「Fed希望看到經濟活動開始放緩，最新數據正好開始反映這一點。經濟成長正在放緩，是否慢到足以進入衰退，這是一大問題。」

花旗集團分析師預估，全球經濟衰退機率接近50%。

標普能源股跌3.8%，延續近來的回檔走勢。埃克森美孚和雪佛龍各跌3%和3.7%，拖累大盤下挫。其他對經濟敏感的類股也走低，包括原物料股跌1.4%、工業類股和金融股各跌約0.5%。

標普 Fed

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