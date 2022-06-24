經濟疑慮刺激避險交易 美元走高 日圓勁揚

因投資人持續憂心美國經濟有衰退之虞，美元兌大多數其他貨幣走高，日圓也連續二日走強。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.2%至104.431。美國10年期公債殖利率下跌10個基點至3.05％。

歐元兌美元報1.0511，一度下跌0.8％至1.0483。英鎊兌美元下跌0.3％至1.2231，稍早一度下跌0.8％。

日圓一度勁升1.5％，前日本財務省外匯政策負責人中尾武彥表示，不能排除日本干預市場以阻止日圓下跌的可能性。日圓兌美元紐約匯市尾盤升值近1%至134.95。

法國農業信貸銀行外匯策略師Valentin Marinov表示，「PMI走軟可能加劇衰退疑慮，提振美元避險買盤，但同時也可能打壓美國公債殖利率和美國利率，削弱美元的吸引力」 。 「總的來說，避險心理可能占主導地位，從而使美元持續受到支撐」。

Fed主席鮑爾在眾院第二天的證詞中表示，Fed 對降低通膨的承諾是「無條件的」。Fed 理事鮑曼則表示，她支持7月再次加息75個基點，之後再以50基點的幅度升息幾次。