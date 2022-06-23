日圓匯率創新低！香港人隔空買札幌全棟住宅 驚呆日網友

日圓最近跌至24年來低位，有不少港人趁機買入日圓預留到日本旅遊時使用。日前有日本電視台就訪問一班外國人，了解他們在日圓貶值下到底都買了甚麽，更有香港人上鏡受訪，結果一班日本網民看到驚呆。

日圓的跌勢不止，日前出發到日本的香港旅行團當中有團友兌換了40萬円（大約台幣8.8萬元）準備吃喝玩樂，非常豪爽。ANN NEWS最近亦進行了街頭訪問，問外國人趁日圓大跌買了甚麽，當中竟然有一位香港人表演隔空買房！

在秋葉原街頭，ANN的記者訪問了一個因工作到日本、來自冰島的家庭。他們這日爲了買兒子的生日禮物到訪一家百貨公司，買了數盒《星球大戰》戰機的LEGO積木。他們表示因爲日圓匯率低，所以一次過買幾盒也不會心疼。有居日墨西哥人則表示自己最近每天都會買50個模型，賣給墨西哥經營模型店的買家販售。日本的Apple商店亦人海，有分別來自美國和瑞典的外國人表示，他們們計算後發現在日本買Apple產品比其他國家都便宜。因工作赴日瑞典男士表示自己因爲日圓貶值在京都買了iPad Pro，到了東京再買了一隻Apple Watch。

但以上所有受訪者都不夠以下這位香港人厲害。因爲她竟然隔空買房！報導訪問卓傑集團，講到日本的物業人氣高企，在日圓低迷下查詢量更是倍增。一位40歲港人女性在香港透過日本員工拍攝的片段隔空睇樓，沒到現場實測便買下札幌市的一整棟物業，令網民大為驚訝。該名買家表示，自己看準日圓低迷、趁經濟還未復甦前買入日本物業作投資，認為是不錯選擇。

報導未有提及買家花了多少錢買房，但指出目前位於都市圈内價值2000萬円（大約台幣441.9萬元）左右的物業，很外國人受歡迎。不知道未來日本會不會出現一條只有香港人居住的住宅街呢？

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文章授權轉載自《香港01》