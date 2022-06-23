快訊

北台灣這些偏鄉房價漲翻倍 早買少30年奮鬥

海軍直升機墜毀4軍官受傷 命危機工長裝葉克膜搶救

新竹市罕見雙首長辭職參選 市政被放空？學者指兩面刃

波克夏買不停！再敲進這檔股票 持股比率已逾16%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Occidental石油公司洛杉磯辦公大樓。路透
Occidental石油公司洛杉磯辦公大樓。路透

「股神」巴菲特的波克夏公司持續敲進西方石油公司（Occidental Petroleum）的股票，根據周三（22日）申報資料，波克夏再買入960萬股西方石油股票，在西方石油持股比重已經到達16.3%。

這波買股分散在上周進行，成本大約5.29億美元。上個月波克夏已經買了價值3.36億美元的西方石油股票，今年稍早還有一波，那時花了70億美元購買。

因此到周三（22日）收盤為止，波克夏總計持有1.527億股西方石油股票，以周三該股收盤價計算，價值約85.2億美元。西方石油最近期的股價高點出現在5月，現在已由這個高點下跌21%。不過今年以來，漲幅仍超過90%。先前俄烏戰爭爆發後，因為油價上漲加上波克夏買進等利多，西方石油股價曾經倍翻。

路透指出，波克夏現在已經成為西方石油最大的單一股東，並且擁有購買8,390股股票的選擇權，如果行使，持股比重還會再提高到逾25%。

今年波克夏一直大手筆投資買股，第1季就花了511億美元，其中259億押注在雪佛龍石油公司（Chevron）。分析師們已經看到波克夏投資西方石油與雪佛龍這兩家石油公司的因油價高漲受益。

波克夏 油價 俄烏戰爭

延伸閱讀

怕大升息再度陷恐慌殺盤？ 謝金河：蹲低了 股價就有抵抗力

俄烏開戰百日 中國大陸成俄石油最大買家…超過荷義德總額

Q1大賣特斯拉 但加碼台積電3大客戶股票！全球最大私募基金掌門人看到什麼？

美股跌深反彈 道瓊漲431點、那指勁揚2.76%

相關新聞

普亭：將提高中國汽車、設備和硬體在俄羅斯的份額

俄羅斯總統普亭22日在金磚國家工商論壇開幕式視訊表示，由於西方國家試圖切斷與俄羅斯的經濟聯繫，俄羅斯將把貿易轉向中國、印...

波克夏買不停！再敲進這檔股票 持股比率已逾16%

「股神」巴菲特的波克夏公司持續敲進西方石油公司（Occidental Petroleum）的股票，根據周三（22日）申報...

亞馬遜Alexa研發新功能 要用已故親友聲音說話

科技巨頭亞馬遜（Amazon）表示，語音助理Alexa正努力研發複製人聲的模式，未來可能應要求改變預設的機器人聲，換成用...

油價要回落至100美元了？ 今又重挫3%因衰退疑慮增

國際油價今天（23日）盤中再度重挫，盤中跌幅超過3%，反映市場對全球景氣減緩的疑慮加劇，聯準會主席鮑爾警告美國經濟衰退存...

東芝獲競購買家估值220億美元、可能下市 盤中股價大漲

路透今（23）日引述知情人士報導，競購日本東芝（Toshiba）股權並準備將公司下市的投資者，考慮以每股7,000日圓（...

鴻海秀Lordstown廠區 洽商多家車廠製造電動車

鴻海積極布局電動車領域，鴻海集團產品長蕭才祐在美國俄亥俄州透露，鴻海正與其他電動車製造商洽談，可能透過與Lordstow...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。