波克夏買不停！再敲進這檔股票 持股比率已逾16%

「股神」巴菲特的波克夏公司持續敲進西方石油公司（Occidental Petroleum）的股票，根據周三（22日）申報資料，波克夏再買入960萬股西方石油股票，在西方石油持股比重已經到達16.3%。

這波買股分散在上周進行，成本大約5.29億美元。上個月波克夏已經買了價值3.36億美元的西方石油股票，今年稍早還有一波，那時花了70億美元購買。

因此到周三（22日）收盤為止，波克夏總計持有1.527億股西方石油股票，以周三該股收盤價計算，價值約85.2億美元。西方石油最近期的股價高點出現在5月，現在已由這個高點下跌21%。不過今年以來，漲幅仍超過90%。先前俄烏戰爭爆發後，因為油價上漲加上波克夏買進等利多，西方石油股價曾經倍翻。

路透指出，波克夏現在已經成為西方石油最大的單一股東，並且擁有購買8,390股股票的選擇權，如果行使，持股比重還會再提高到逾25%。

今年波克夏一直大手筆投資買股，第1季就花了511億美元，其中259億押注在雪佛龍石油公司（Chevron）。分析師們已經看到波克夏投資西方石油與雪佛龍這兩家石油公司的因油價高漲受益。