馬士基：通膨壓力推動 運價飆升態勢不減

航運巨擘馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）執行副總裁Vincent Clerc受訪時表示，由於「短期內不太可能放慢」的通膨壓力，航運成本飆升態勢預計不會減弱。

馬士基被視為全球貿易領頭羊，因為該公司為包括沃爾瑪（Walmart）、耐克（Nike）和聯合利華（Unilever）等國際零售商和消費品公司運輸貨物。

自疫情爆發以來，運價飆漲25-30%，供應鏈成本走高撼動零售和民生消費用品業，尤其是過去一年，隨著經濟開始復甦，主要港口出現擁堵現象，貨櫃都遭延誤和積壓，其中裝載的商品從食品、保健產品到玩具。

Vincent Clerc在都柏林參加消費品論壇全球峰會時說：「我認為未來幾年還會有更多通膨。物流業是能源和勞動密集型行業，而這兩個領域正承受巨大的通膨壓力。」

他還說，雖然有些地區的擁堵狀況有所改善，但其他地區的情況惡化，例如美國的東海岸和北歐。他說：「這裡是指能否找到卡車司機，以及將貨物運送到內陸基礎設施的能力。」

Clerc補充表示，自從美國與中國大陸出現貿易緊張局勢，跨國公司一直在減少從大陸出口材料和商品的比率，希望實現供應鏈多元化：「我們觀察到一種趨勢，努力要分布得更均勻，減少對一兩個特定領域的依賴」。