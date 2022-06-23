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祖克柏預見十億人進元宇宙 各花數百美元買數位商品

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Meta執行長祖克柏周三表示，進入元宇宙的人，最終會花數百美元購買數位商品。美聯社
Meta執行長祖克柏周三表示，進入元宇宙的人，最終會花數百美元購買數位商品。美聯社

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）周三在財經網站CNBC的節目上表示，會有十億人進元宇宙，最終各自花費數百美元買數位商品，例如為其數位化身換裝。

他說：「在這十年結束時，我們希望有大約十億人進入元宇宙，各自進行數百美元的商務活動。」其中包括為能夠「表達自我」的東西付費，比如給化身穿的衣服、給虛擬家庭用的數位商品，或用來裝飾虛擬會議室的東西。

祖克柏的元宇宙計畫是該公司長期戰略的關鍵部分，他說過，對元宇宙的投資意味Meta未來三到五年將損失「大量」資金。該公司對擴增實境和虛擬實境的投資，可追溯到2014年斥資20億美元收購VR裝置商Oculus，但其頭戴裝置的出貨量未能超過個人電腦或智慧手機。祖克柏對當前一代的Meta Quest 2的性能表示樂觀，該產品標價自299美元起跳。

除了元宇宙，Meta還大力投資人工智慧開發，這可以加強占營收來源達97%的廣告，以及該公司現有的應用程式。這將使得用戶在臉書和Instagram看到的內容，從朋友關注的東西轉移為人工智慧推薦的東西，這與TikTok成長到每個月有超過10億活躍用戶的做法類似。

祖克柏被問到最近有報導指稱，前營運長桑德伯格涉嫌公器私用而接受調查，包括她拿公司資源籌畫婚禮。祖克柏表示：「我不認為報導的任何事，導致她離開公司。當然，這件事你要問她。但我只能說，我對她在公司的出色表現只有感謝。她會留在董事會裡。她是關鍵人物，一位密友。」

祖克柏 婚禮

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