美國房市急凍！摩根大通房貸部門將裁員逾千人
摩根大通（JP Morgan，小摩）22日表示，已開始資遣不動產抵押貸款部門的員工，此時通膨上揚和房貸利率升高，正導致美國房市榮景減緩。
彭博資訊報導，將有超過1,000名小摩員工受到影響，其中約半數將調到其他部門。小摩發言人說：「這樣的員工配置政策是抵押貸款市場景氣變化的結果。我們可預先調度許多受影響的員工到其他部門，同時努力幫助持續受影響的員工在公司內外謀得新工作。」
根據摩根大通上季交給美國證管會（SEC）的申報資料，小摩在全球約有27萬3,948名員工。
Fed主席鮑爾15日宣布升息3瑪，寫下1994年來最大升幅。稍早美國最新經濟數據顯示，5月通膨持續升溫，出乎市場預期。
不動開發商Compass和Refidn上周也宣布將裁員，此時房貸利率升高和通膨竄升，導致購屋需求趨緩。
美國5月成屋銷售降至兩年低點，且房價中位數創新高，每戶價格首度漲破40萬美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言