美國房市急凍！摩根大通房貸部門將裁員逾千人

摩根大通（JP Morgan，小摩）22日表示，已開始資遣不動產抵押貸款部門的員工，此時通膨上揚和房貸利率升高，正導致美國房市榮景減緩。

彭博資訊報導，將有超過1,000名小摩員工受到影響，其中約半數將調到其他部門。小摩發言人說：「這樣的員工配置政策是抵押貸款市場景氣變化的結果。我們可預先調度許多受影響的員工到其他部門，同時努力幫助持續受影響的員工在公司內外謀得新工作。」

根據摩根大通上季交給美國證管會（SEC）的申報資料，小摩在全球約有27萬3,948名員工。

Fed主席鮑爾15日宣布升息3瑪，寫下1994年來最大升幅。稍早美國最新經濟數據顯示，5月通膨持續升溫，出乎市場預期。

不動開發商Compass和Refidn上周也宣布將裁員，此時房貸利率升高和通膨竄升，導致購屋需求趨緩。

美國5月成屋銷售降至兩年低點，且房價中位數創新高，每戶價格首度漲破40萬美元。