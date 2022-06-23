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馬斯克：特斯拉新廠是燒錢高爐 損失數十億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克說，德國和美國德州的新廠「燒錢」。路透
特斯拉執行長馬斯克說，德國和美國德州的新廠「燒錢」。路透

特斯拉執行長馬斯克說，德國和美國德州的新廠正「損失數十億美元」，因電池短缺和中國大陸港口的問題，這些工廠難以增加產量。

馬斯克5月31日接受特斯拉官方認可俱樂部「矽谷特斯拉車主」的訪問時形容，「柏林和奧斯汀工廠現在都是燒錢的高爐」，他說：「真的像是轟鳴巨響，是錢在燒的聲音。」這段訪問被分做三部分，周三公布最後一部分。

馬斯克表示，德州廠生產的電動車數量「很少」，因為Model Y休旅車使用的新型4680電池，想提高產量碰上了挑戰，而製造其傳統2170電池的工具「被困在中國大陸港口」。

他說，在上海因防疫相關措施而停工，「非常非常的困難」，連帶影響到加州廠的產量，因其使用部分陸製零件。根據路透，一分內部備忘錄顯示，特斯拉計劃，上海廠在7月前兩周將大部分停產，進行升級以提高產量。

馬斯克說，「過去兩年絕對是供應鏈中斷的噩夢，事情接二連三發生，還沒能脫離」，特斯拉最關心的是「如何保持工廠運轉，能付款給別人，不致破產」。本周稍早，他說要在三個月內裁減10%的全職固定薪資人員。

他談到奧斯汀的工廠時說，「一切很快會解決，但需要投注很多精力，想拉高產量需要比最初蓋廠時更多的努力」，而柏林的工廠「處境稍好」，因為那裡生產配備2170電池的電動車。

摩根士丹利分析師Adam Jonas周三表示，他調降特斯拉目標價，由1,300美元下調到1,200美元，部分原因就是大陸的供應鏈干擾 ，但他維持增持特斯拉的評級。

特斯拉股價周三在紐約微跌0.4%到708.26 美元。

特斯拉 馬斯克

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