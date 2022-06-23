國際油價跌3%憂經濟衰退 銅跌至15個月低點 金小漲　

國際油價周三（22日）大跌約3%，盤中跌至逾一個月低點，投資人擔心聯準會積極升息可能導致美國經濟陷入衰退，進而抑制市場對燃料的需求；金價上漲，因美國公債殖利率和美元的回落，增強黃金的吸引力。銅價跌至15個月低點。

油價跌至一個月低點

布蘭特原油8月期貨收盤下跌2.91美元，跌幅2.5%，報每桶111.74美元，盤中觸及107.03美元，為5月19日以來最低。

紐約原油8月期貨大跌3.33美元，跌幅3%，結算價報每桶106.19美元，盤中一度重挫7%至每桶101.53美元，為5月11日以來最低。

投資人周三評估聯準會抑制通膨的措施，可能對經濟的衝擊力道。不過，油價盤中跌幅收斂，此前聯準會主席鮑爾承諾當務之急是降低通膨，並重申持續升息將是適當的，其速度取決於經濟前景。

Price Futures的分析師Phil Flynn說：「鮑爾顯然改變了市場情緒，他顯然對美國經濟充滿信心。他的話安撫了市場，使價格在短期內見底。」

另外，美國總統拜登呼籲國會暫停徵收聯邦汽油稅三個月，為美國家庭在這個夏天提供臨時緩解。然而，兩個主要政黨的議員都對暫停徵收聯邦汽油稅表示反對。

金價小幅上漲 基本金屬走跌

現貨黃金22日收盤上漲0.26%至每英兩1,837.72美元，美國黃金期貨收在每英兩1,838.4美元。

High Ridge Futures的金屬交易主管David Meger說：「黃金市場基本走勢像是個鐘擺，在通膨壓力和聯準會對抗通膨的承諾之間來回擺動。」

投資者還評估聯準會主席鮑爾在國會的證詞。鮑爾表示，聯準會堅決致力於降低通膨，未來升息步調將繼續取決於將出爐的數據和不斷變化的經濟前景。

美元指數因鮑爾的證詞而下滑，使黃金對海外買家更具吸引力，而美國公債殖利率也下滑。

白銀跌0.9%至每英兩21.46美元，白金下跌0.9%至928.97美元，鈀金跌0.4%至1,869.43美元。

基本金屬方面，錫和銅周三下跌，反映市場擔心經濟可能衰退導致需求減緩。倫敦金屬交易所銅價下跌2.6%，至每噸8,760美元，之前一度跌至8,656美元，為2021年3月以來最低。