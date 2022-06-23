台積電ADR跌逾2% 聯電重挫超過6%
儘管美股三大指數收盤小跌，但費城半導體指數下跌超過1%，盤中多方勢力不敵空方，台股ADR周三（22日）走低，台積電ADR跌逾2% ，對台北交易股票價格溢價率為2.4%。日月光跌逾4%、聯電ADR跌幅更超過6%，反映聯電昨日除息行情失靈 。
道瓊工業指數跌47.12點，跌幅0.15%，收報30,483.13點，標普500指數跌4.9點，跌幅0.13%，收在3,759.89點，那斯達克指數跌16.22點，跌幅0.15%，收報11,053.08。
費城半導體指數跌1.12%，報2,619.71點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 6.43 -4.6%
中華電 CHT 42.59 -0.70%
台積電 TSM 84.91 -2.35%
聯電 UMC 7.44 -6.65%
資料來源：彭博資訊
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